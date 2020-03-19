Николай Патрушев прокомментировал "РГ" поправки в Конституцию

"Основной Закон, как известно, был принят в 1993 году и остается актуальным и сегодня. В то же время нельзя не замечать, что ситуация и в стране, и в мире существенно поменялась. В связи с этим отдельные изменения Конституции вполне оправданны, - рассказал обозревателю "Российской газеты" секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. - Четко видно, что укрепилась государственность Российской Федерации, независимость ее политического курса.

И это, как мы наблюдаем, не устраивает Запад, который всё настойчивее проводит политику сдерживания России и пытается вмешиваться во внутренние дела нашей страны. Применяет рычаги экономического давления, стремится создать напряженность в обществе, пытается разрушить сплоченность многонационального и многоконфессионального народа России. Бесцеремонно искажает мировую историю, прежде всего переписывая священные для нас страницы о Великой Отечественной войне.

Своевременные поправки в Конституцию закрепляют суверенитет, территориальную целостность, недопустимость вмешательства во внутренние дела государства и защищают историческую правду.

Изменения в главный документ государства направлены на обеспечение политической и социальной стабильности, поддержание гражданского мира и согласия, создание условий для экономического роста, сохранение культурных и духовно-нравственных ценностей и в целом на дальнейшее развитие нашей страны".