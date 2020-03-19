Nokia представила новый антикризисный смартфон. Чем он хорош?

Компания HMD Global провела презентацию своих новых продуктов под брендом Nokia. Было представлено три модели смартфонов - Nokia 8.3 5G, Nokia 5.3 и Nokia 1.3, а также новый кнопочный телефон Nokia 5310 из линейки Originals.

Наиболее интересным представителем обновленной линейки выглядит Nokia 1.3. Он очевидно позиционируется как устройство начального класса, но при этом инженеры постарались объединить в нем современные технологии и новейшую операционную систему Android 10 с приставкой Go.

Среди наиболее сильных сторон новинки называются яркий HD+ экран, на котором, согласно заявлений создателей, все будет отлично видно даже в солнечную погоду, и интеллектуальный режим ночной съемки, чьи алгоритмы просчитывает приложение Google Camera Go.

Аппарат построен на платформе Qualcomm QM215, компонуется 1 Гб оперативной памяти и 16 Гб внутренней, а также съемной батареей на 3000 мАч.

Основная камера имеет разрешение в 8 Мп, фронтальная - 5 Мп.

Nokia 3.1 выйдет в апреле текущего года, цена составит 95 евро (около 8 тысяч рублей по актуальному курсу).

С другими представленными моделями можно ознакомиться, посмотрев запись презентации на официальном YouTube-канале Nokia Mobile.