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19.03.2020 20:02
Рубрика: Власть

Нотариусы будут вести реестр недееспособных

Текст: Владислав Куликов
В Госдуму внесен законопроект, предлагающий создать реестр недееспособных и ограниченно дееспособных лиц. Вести реестр будет Федеральная нотариальная палата.

"В настоящее время в Российской Федерации отсутствует реестр, единая база данных или иной информационный ресурс, в котором содержались бы сведения о лицах, признанных судом недееспособными или ограниченно дееспособными, - поясняют инициаторы проекта. - Официальный, централизованный порядок регистрации или учета таких лиц также не предусматривается".

Фото: Станислав Красильников/ТАСС
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Вместе с тем, поясняют автор проекта, такой централизованный порядок крайне необходим. "Потребность в оперативном установлении дееспособности гражданина возникает при решении целого ряда вопросов: о способности лица самостоятельно совершать гражданско-правовые сделки; об ответственности за причиненный вред; о возможности совершения значимых для брачно-семейных отношений действий; о возможности заключения трудового договора, принятия на службу и ее прекращения; о возможности принятия судом ряда процессуальных решений и т.д.", говорится в пояснительной записке.

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Согласно проекту, суды, приняв соответствующие решение, в течение трех дней должны будут направить информацию в Единую информационную систему нотариата.

"Создание реестра недееспособных лиц - крайне полезная инициатива, направленная на повышение безопасности и стабильности гражданского оборота. Нотариат уже не раз доказал, что способен самостоятельно создавать эффективные механизмы регистрации юридически значимых сведений, роль которых многократно возрастает в условиях цифровой экономики, и Единая информационная система нотариата обеспечивает надежную базу для работы таких реестров", - сказал глава Федеральной нотариальной палаты Константин Корсик.

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