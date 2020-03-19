20 марта в России стартует предзаказ на серию смартфонов HUAWEI P40 lite. Во флагманской серии P компания традиционно сочетает новейшие технологии и модный дизайн: ежегодная презентация новинок всегда является одним из самых ожидаемых событий в мобильной индустрии. Этот год не стал исключением: пользователям по всему миру есть что обсудить в соцсетях, ведь HUAWEI впервые расширил флагманскую линейку смартфонов сразу на две младшие модели: P40 lite и P40 lite E. У обеих - выразительный дизайн и высокая производительность - все, что так нравится молодым продвинутым пользователям.

Фото: HUAWEI

Переливы стильного корпуса смартфонов напоминают о космосе, выбрать можно из двух цветов - полночный черный или ярко-зеленый для модели P40 lite и полночный черный или ярко-голубой для P40 lite E. Практически всю переднюю поверхность, свыше 90%, занимает широкий экран с миниатюрной селфи-камерой. Разблокировать устройство очень просто - достаточно приложить палец к сканеру отпечатков, встроенному в кнопку питания.

Обе модели новой серии оснащены передовыми фото- и видеотехнологиями для качественной съемки в любое время суток и батареей для долгой работы без подзарядки.

А теперь обо всем по порядку.

Камера

Фото: HUAWEI

Основная камера на 48 МП в обоих смартфонах имеет искусственный интеллект, впрочем, как и фронтальная. У P40 lite сзади четыре объектива: главный с высоким разрешением и широкой апертурой, сверхширокоугольный на 120 градусов, макрообъектив и тот, что отвечает за эффект боке (размытие заднего фона). Они объединены в четырехгранник с тонкой металлической рамкой. Такое дизайнерское решение придает смартфону премиальный вид.

Искусственный интеллект в серии HUAWEI P40 lite отвечает за красоту и натуралистичность селфи, а также за распознавание сценариев съемки - для более эффектных кадров. Режим "Ночь 2.0" помогает избежать пересветов на фото и видео в темноте, подчеркивая детали портрета, которые скрыты в тени, и снижая уровень яркости заднего фона.

Новая интересная опция - корректировка силуэтов и бьютификация при видеосъемке, а также видеоредактор с искусственным интеллектом. Это точно оценят блогеры и все, кому нравится снимать красивые сториз.

Развлечения

За производительность HUAWEI P40 lite отвечает восьмиядерный 7-нм процессор Kirin 810. По данным компании, его энергоэффективность на 50% лучше, а производительность - на 110% выше по сравнению с чипсетом предыдущего поколения.

С такими параметрами легко снимать красивые селфи и панорамы ночного неба. А также играть и общаться в соцсетях и мессенджерах одновременно. Оперативная память в P40 lite - 6 Гб, в P40 lite E - 4 ГБ, хранилище - от 64 ГБ до 128 ГБ в зависимости от модели, и при желании его можно увеличить.

Что особенно приятно в новой линейке HUAWEI P40 lite - батарея, которой хватит на целый день и даже больше (4200 мА*ч в P40 lite, 4000 мА*ч в P40 lite E). Быстрая зарядка SuperCharge заряжает смартфон до 70% всего за полчаса, а до 100% - за час.

Самые популярные сервисы зарубежных и российских разработчиков обладатели новых моделей смартфонов могут скачать в предустановленном фирменном магазине HUAWEI AppGallery. Галерея постоянно пополняется новыми приложениями и недавно вошла в тройку крупнейших магазинов мира: она доступна уже в 170 странах и насчитывает ядро активной аудитории в 400 миллионов человек. Приложения в AppGallery оптимизированы для устройств HUAWEI, то есть работают максимально эффективно и в полной мере используют возможности фирменных гаджетов. Для защиты персональных данных компания применяет самые современные технологии.

Цены

Новая серия смартфонов HUAWEI P40 lite обеспечивает максимальный комфорт в повседневной жизни, в мобильных играх и при съемке контента. При этом по цене линейка HUAWEI P40 lite доступна широкой аудитории: P40 lite - 19 999 рублей, P40 lite E - 12 999 рублей. К каждой модели в рамках предзаказа идет подарок - фитнес-браслет.