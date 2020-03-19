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Рубрика: Экономика

ОАО "РЖД" подписало соглашение о транспортировке угля до 2035 года

Текст: Валерий Львов
ОАО "РЖД" подписало с правительством Кузбасса соглашение, регламентирующее объемы перевозки угля в перспективном направлении Восточного полигона. Документ определяет параметры транспортировки на период до 2035 года и нацелен на поддержку российских поставщиков в ситуации снижения цен на сырье на западных рынках.

Только в 2020 году перевозчик обеспечит транспортировку не менее 53 млн тонн каменного угля на азиатские рынки и до 3,55 млн тонн на внутренний. Благодаря этому российская угольная отрасль имеет все шансы упрочить положение одного из мировых лидеров за счет переориентации экспортных потоков на Восток. И произойти это может еще до окончания модернизация БАМа и Транссиба, с которой связаны сегодня основные надежды поставщиков. После того, как обновленные магистрали будут полностью введены в эксплуатацию, экспортеры получат более широкие возможности нарастить объемы поставок в страны Азиатско-Тихоокеанского региона.

В ускоренном темпе

Согласно проекту модернизации БАМа и Транссиба, к 2024 году их пропускная способность должна увеличиться до 180 млн тонн грузов в год, то есть более чем утроиться в сравнении с показателями 2012 года. Проект является важной инфраструктурной составляющей мер поддержки экономики, обозначенных в майских указах президента РФ Владимира Путина. Ранее глава государства неоднократно подчеркивал необходимость увеличения темпа работ на БАМе и Транссибе. Со своей стороны, в ОАО "РЖД", которое занимается реализацией проекта с 2013 года, сообщили, что активизировали работу и намерены завершить ее минимум на год раньше намеченного срока.

В прошлом году компания уже опережала график на первом этапе развития магистралей. В результате объем грузоперевозок в направлении Дальнего Востока удвоился по сравнению с 2012 годом и составил 114 млн тонн, превысив заявленный на 2019 год целевой показатель.

Добиться этого позволила огромная работа по расшивке "узких" мест на магистралях, которую проделали специалисты ОАО "РЖД". В частности, они модернизировали более 5 тыс. км пути, построили и реконструировали 39 станций и 97 искусственных сооружений, включая мосты через реки Лена, Бурея и Зея, завершили проходку Второго Байкальского тоннеля, возвели десятки объектов локомотивного хозяйства и инженерной инфраструктуры. Объем финансирования первого этапа уже составил свыше 380 млрд рублей, более половины из которых инвестировало ОАО "РЖД", а часть средств были получены из федерального бюджета и Фонда национального благосостояния.

Системное партнерство

Обновление БАМа и Транссиба - задача стратегической важности, в скорейшем решении которой заинтересованы все. Соответственно, модернизация объектов требует и общих целенаправленных усилий. ОАО "РЖД", надо отметить, в партнерстве с властью и бизнесом, реализуют сегодня не один подобный, требующий системного взаимодействия, проект. Например, компания строит Центральный транспортный узел в Московском регионе, а также развивает подходы к дальневосточным портам и к водным гаваням Северо-Западного и Азово-Черноморского бассейнов. Отдельное направление ее работы - увеличение контейнерных перевозок. Кроме того, ОАО "РЖД" занимается развитием направления Пермь-Соликамск, строит западный обход Саратовского узла Приволжской дороги, разрабатывает проекты электрификации нескольких участков.

Все проекты нацелены не только на совершенствование транспортной инфраструктуры, но и на решение конкретных социально-экономических задач. Что в очередной раз подтвердило соглашение, подписанное генеральным директором ОАО "РЖД" Олегом Белозеровым и губернатором Кемеровской области Сергеем Цивилевым. Стоит отметить, что еще одним важным шагом перевозчика стало недавнее постановление о предоставлении максимальной экспортной скидки на транспортировку угля к портам Азово-Черноморского бассейна. В конечном итоге разносторонние усилия РЖД в плане поддержки российских экспортеров и модернизации БАМа и Транссиба должны придать новый импульс для развития экономики всей страны.

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