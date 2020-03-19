Осужденных переведут в тюрьмы ближе к родным

Госдума приняла закон, позволяющий переводить осужденных в регион ближе к родным и близким.

Документ предложило правительство РФ. Законопроект касается всех исправительных учреждений - тюрьм, колоний и т.п. Нормы законопроекта распространяются не только на осужденных к лишению свободы, но и к принудительным работам.

В кабмине пояснили, что сейчас осужденные к лишению свободы отбывают наказание в исправительных учреждениях в пределах региона, в котором они проживали или были осуждены. А перевести человека из одного учреждения в другое можно только в случае болезни либо для обеспечения личной безопасности, а также при реорганизации или ликвидации исправительного учреждения.

Перевод, согласно новому закону, будет осуществляться по письменному заявлению осужденного или его близкого родственника.

В случае невозможности размещения в указанном регионе осужденный может быть направлен в исправительное учреждение (центр), расположенное наиболее близко к его месту жительства или месту жительства его близких родственников, в котором имеются условия размещения.

Глава комитета по законодательству и госстроительству Павел Крашенинников ранее пояснял, что изменения повысят доступность мест отбывания наказания для родственников осужденных и обеспечат возможность общения членов семьи с осужденными к лишению свободы.