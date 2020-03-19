Перевозчики смогут застраховать свою ответственность за груз

Автоперевозчики грузов и экспедиторы смогут страховать свою ответственность за нарушение договора перевозки и договора транспортной экспедиции. Необходимые для этого поправки в законодательство публикует "Российская газета".

Раньше в законе не было прописано страхование ответственности перевозчика или экспедитора, такое страхование могло использоваться для различных мошеннических схем, поясняет "РГ" вице-президент Российского автотранспортного союза Валерий Алексеев.

Перевозчики или экспедиторы могли на добровольных началах страховать свою ответственность, но при этом страховые премии (плата страховщику) уплачивались за счет прибыли. Сейчас эта плата будет входить в себестоимость затрат на перевозку, а значит, налоговые службы смогут принимать ее к вычету. "Мы надеемся, что после принятия этого закона будут разработаны специальные страховые программы, которые дадут возможность снизить затраты на такое страхование перевозчиком и грузоотправителем", - говорит эксперт.

Страховая компания будет оплачивать убытки, если перевозчик своим поведением не создавал условий для ущерба или потери груза. Закон уже вступил в силу.