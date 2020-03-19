Первый случай заражения COVID-19 выявлен среди членов конгресса США

Марио Диас-Баларт (республиканец от штата Флорида) стал первым членом конгресса США, у которого был выявлен новый коронавирус COVID-19. Об этом в среду сообщила пресс-служба политика.

Отмечается, что еще вечером в субботу у Диаса-Баларта появились жар и головная боль. Затем выяснилось, что у него подтверждено вызываемое коронавирусом заболевание, сообщает ТАСС. Сам же конгрессмен написал в соцсетях, что чувствует себя хорошо, и призвал всех граждан соблюдать меры предосторожности.

Ранее сообщалось, что у президента США Дональда Трампа нет коронавируса. Хозяин Белого дома подробно обсудил со своим врачом тестирование на COVID-19 и решил его пройти. "Тест дал отрицательный результат", - заявил лечащий врач главы государства Шон Конли.

Отметим, что по последним данным, число случаев заражения в США превысило 7,7 тысячи, скончались 118 человек.