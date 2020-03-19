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19.03.2020 18:55
Рубрика: Власть

Россиян прибавится

Получение гражданства РФ для носителей русского языка упрощается
Текст: Иван Петров
Российская газета - Федеральный выпуск № 60(8114)
Сразу две поправки, вносящие важные изменения в Закон "О гражданстве РФ", в этом номере публикует "Российская газета".
Для иностранцев, проживающих в России, вдвое сократят срок получения российского гражданства. Фото: Александр Рюмин / ТАСС Для иностранцев, проживающих в России, вдвое сократят срок получения российского гражданства. Фото: Александр Рюмин / ТАСС
Для иностранцев, проживающих в России, вдвое сократят срок получения российского гражданства. Фото: Александр Рюмин / ТАСС

Первым законом предусматривается, что свободно владеющие русским языком граждане Беларуси и Украины смогут быть освобождены от прохождения теста-собеседования на знание языка. Носителями русского языка их признают в случае, если они либо их предки постоянно живут или ранее проживали в России либо на территории, относившейся к СССР или Российской империи (в границах современной России).

Для этого будущим россиянам необходимо будет подать заявление. Порядок его подачи определит управление (отдел) МВД по вопросам миграции в конкретном регионе. Полицейским также предстоит разработать единые критерии признания иностранного гражданина или лица без гражданства носителем русского языка.

Авторы закона, когда он был на стадии проекта, отмечали, что в России отсутствует единый подход к проведению собеседования с соискателями гражданства. Как правило, комиссии устанавливают, насколько свободно иностранец владеет русским языком, проводя тестирование и устное собеседование. И разницы между с трудом связывающим два слова выходцем из Средней Азии и свободно говорящим на русском белорусе никто не делает.

Второй закон меняет срок принятия решений по заявлениям иностранных граждан, претендующих на получение российского гражданства в упрощенном порядке. Он сократится с шести месяцев до трех. Но это коснется только иностранцев, подавших заявления на территории России. Для соискателей же российского гражданства, проживающих за границей, срок рассмотрения заявления о получении гражданства останется прежним - 6 месяцев.

"Это, конечно, не революция в вопросе об упрощенном гражданстве - закон не снимает всех проблем, связанных с темой репатриации наших соотечественников, но он делает определенный шаг в их направлении", - отмечал при обсуждении в Госдуме проекта этого закона первый зампредседателя Комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин.

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