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Рубрика: В мире

Посольство РФ занялось вопросом вывоза с Тенерифе российских туристов

Многие российские туристы не могут покинуть остров Тенерифе после того, как в Испании был введен режим повышенной готовности из-за коронавируса нового типа. Сейчас в посольстве РФ в Мадриде, прорабатывается вопрос, как вывезти граждан РФ на материковую часть Испании, а оттуда в Россию.

Фото: STR / AFP
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Рассматривается возможность выделения дополнительного авиарейса, пишет ТАСС, ссылаясь на заявление диппредставительства. Подчеркивается также, что посольство при содействии почетного консульства на Канарских островах контролирует вопрос с расселением туристов из РФ, которые вынужденно покинули свои отели. Сейчас все россияне обеспечены жильем.

Тем же гражданам России, которые сейчас находятся на материковой части Испании, дипломаты настоятельно рекомендуют в кратчайшие сроки добираться до Мадрида, откуда ежедневно вылетают в Москву два регулярных рейса.

Напомним, впервые заражение новым коронавирусом в Испании было зафиксировано в конце января. По последним данным, сейчас в королевстве почти 14 тысяч заболевших, 558 человек скончались. На прошлой неделе Совет министров королевства одобрил введение режима повышенной готовности.

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