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Рубрика: Власть

Пожарные проинструктируют родителей, чьи дети перейдут на "удаленку"

Текст: Тимофей Борисов
МЧС России готовит приказ по осуществлению деятельности сотрудников в условиях распространения коронавирусной инфекции. Помимо личной гигиены и мер безопасности сотрудники активизируют профилактическую работу в период дистанционного обучения детей на дому, а также во время школьных каникул. Инспектора Госпожнадзора уже начали проводить работу с родителями и распространять памятки о мерах по пожарной безопасности в квартирах и жилых помещениях.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Ожидается, что большое количество детей школьного возраста перейдут на так называемую "удаленку". То есть они не будут ходить в школу, а все обучение будет проводиться на дому. Чем они там будут заниматься весь день, пока родители на работе, никому неизвестно. Но риски однозначно возрастают, поэтому обеспокоенность МЧС понятна.

Фото: Пресс-служба Министерства просвещения
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Непонятно до конца только одно, каким точно образом инспектора МЧС будут проводить проверки и обходы. Пока абсолютно точного понимания нет и в самом министерстве. Дело в том, что ранее правительство РФ обязало МЧС приостановить все проверки на время угрозы распространения коронавируса. Но увещевать родителей только через собственный сайт малоэффективно. Вряд ли кто-то из родителей особенно в деревнях и отдаленных регионах вообще знает адрес сайта МЧС. Поэтому пока приходится руководствоваться только той информацией, которую официально распространила пресс-служба спасательного ведомства.

"В то время, когда дети проводят большую часть времени дома, профилактика соблюдения правил обращения с электроприборами, печным отоплением и источниками огня приобретает особую актуальность. Предупреждение рисков пожаров по причине шалостей ребенка с огнем - обязанность взрослых, - сказал Ринат Еникеев, чьи слова приводит пресс-служба слова директора департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России, и уточнил, что с начала этого года в стране при пожарах уже погибли 76 несовершеннолетних.

Именно поэтому МЧС России и призывает родителей особенно тщательно следить за детьми в период их дистанционного обучения на дому и соблюдать правила противопожарной безопасности.

А сами эти правила инспекторы будут доводить до родителей сразу несколькими путями. В любом случае, как пояснили в пресс-службе МЧС, вся работа по обходам домов и квартир будет проводиться совместно с управляющими компаниями. В частном жилом секторе и многоквартирных домах сотрудников Госпожнадзора жильцы должны будут если и не ждать, то по крайней мере знать заранее об их приходе. Скорее всего, управляющие компании сейчас начнут развешивать объявления, оповещая квартиросъемщиков, что МЧС проводит профилактические мероприятия по соблюдению правил пожарной безопасности.

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Будут распространяться и памятки на указанную тематику. Как подчеркивают в МЧС, внимание граждан обращается на своевременную проверку исправности печного отопления, электропроводки, розеток, щитков, штепсельных вилок электроприборов, использование электрообогревателей на безопасном расстоянии от легковоспламеняющихся вещей.

В период дистанционного обучения на дому и во время школьных каникул дети не должны быть предоставлены сами себе, нужен постоянный родительский контроль. МЧС России просит обратить особое внимание родителей на организацию безопасного домашнего учебного места ребенка. Родителям необходимо провести беседы с детьми по соблюдению правил пожарной безопасности, в том числе при использовании бытовых приборов и компьютерной техники.

Власть Безопасность Общество Семья и дети Правительство МЧС Распространение коронавируса COVID-19

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