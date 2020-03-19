Премьер-министр Италии заявил о намерении продлить сроки карантина

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте заявил о намерении продлить сроки карантина в стране.

"Ограничительные меры сработали. Но когда мы достигнем пика пандемии и число заражений начнет снижаться, невозможно будет сразу же вернуться к нормальной жизни. Запреты, направленные на закрытие различных учреждений и структур, включая школы, будут продлены", - подчеркнул в интервью миланской Corriere della sera Конте.

На фоне увеличившихся нарушений карантина по всей стране, итальянский премьер призвал граждан Италии проявить "здравый смысл", напомнив еще раз о санкциях (206 евро и 3 месяца тюрьмы - прим. "РГ"), которые будут применены в отношении лиц, не осознающих всю серьезность происходящего.

"В настоящий момент мы не рассматриваем введение более серьезных ограничений, но, если существующие запреты не будут уважаться, правительство будет вынуждено на это отреагировать", - пояснил Джузеппе Конте.