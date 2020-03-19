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Рубрика: Экономика

Принят закон о выводе бизнеса из-под уголовной статьи об ОПГ

Текст: Татьяна Замахина
Госдума приняла в третьем чтении президентский законопроект об ограничении применения к бизнесу 210 статьи Уголовного кодекса РФ за организацию преступного сообщества.
Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости
Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Ранее Владимир Путин в ходе "Прямой линии" заявил, что "под преступное сообщество" можно подвести совет директоров любой организации. Данную ситуацию он назвал недопустимой, добавив, что необходимо "внести изменения в действующий закон".

Документ предусматривает вывод из-под уголовной статьи об организованных преступных сообществах бизнес-структур, созданных без преступного умысла.

Фото: Алексей Майшев/РИА Новости
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А именно, бизнесмены (учредители и руководители) и сотрудники компаний не подлежат уголовной ответственности за участие в преступных группировках только лишь по причине того, что они работали в одной структуре, совершив экономическое преступление. Исключение составляют фирмы или компании, заведомо созданные для совершения одного или нескольких тяжких или особо тяжких преступлений.

- Задача государства - создать условия для развития бизнеса, чтобы предпринимательское сообщество чувствовало себя защищенным, - заявил ранее журналистам спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Председатель Комитета ГД по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников сообщил, что изменения направлены на дальнейшую гуманизацию уголовного законодательства, сокращение рисков ведения предпринимательской деятельности и формирование благоприятного делового климата в стране.

Одновременно еще одни закон, внесенный президентом и принятый Госдумой, усиливает уголовную ответственность за уклонение от репатриации денежных средств группой лиц по предварительному сговору. Так, максимально возможный штраф по этой статье достигнет 1 млн рублей, а тюремный срок - пяти лет.

Экономика Бизнес Власть Право Уголовное право Законодательная власть Госдума Уголовное законодательство

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