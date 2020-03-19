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Рубрика: Экономика

Долги заморозят

Призывников хотят освободить от выплат по ипотеке
Текст: Юрий Гаврилов
Молодых ребят, которые до призыва в армию взяли в кредитном учреждении ипотечный заем, могут на время службы освободить от ежемесячных выплат банку. О том, что соответствующий законопроект уже подготовлен, в четверг сообщил председатель Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Он не исключил, что документ депутаты могут принять в апреле.
Фото: Саид Царнаев/ РИА Новости Фото: Саид Царнаев/ РИА Новости
Фото: Саид Царнаев/ РИА Новости

Необходимость ипотечных каникул для солдат-срочников Аксаков объяснил тем, что призывники, получающие в армии в среднем 2 тысячи рублей в месяц, просто не в состоянии обслуживать свой кредит. Добавим, что на службе они исполняют конституционный долг, а потому достойны финансовой преференции от государства. Банковский долг у призывника, разумеется, останется. Парень продолжит его погашение, когда уволится в запас.

Солдаты, получающие в армии две тысячи рублей в месяц, не в состоянии обслуживать свой кредит

Срочники - не единственные служивые, которым могут законодательно предоставить подобную льготу. "Мы изучаем ситуацию с теми военными, которые выполняют задачи государственной важности, например, в Сирию поехали. Эту категорию мы изучаем. Что касается призывников, - вопрос уже согласован, они получат ипотечные каникулы на весь срок службы", - сказал депутат.

Фото: iStock
Банки начали повышать ставки по ипотеке

Уместно вспомнить, что в армии и других силовых структурах России уже 15 лет действует накопительно-ипотечная система жилищного обеспечения военнослужащих. На открытые в банках именные счета ее участников из казны ежегодно перечисляю денежные транши. Через несколько лет накопленных средств может хватить служивому на покупку квартиры или приобретение собственного дома. При желании он сыграет новоселье раньше - с помощью жилищного кредита, который будет погашать родное ведомство. По данным на конец прошлого года, из более 530 тысяч участников военной ипотеки свыше 240 тысяч уже приобрели собственную крышу над головой.

Ввести подобную финансовую практику для солдат-срочников, конечно, не получится. А вот предложение устроить для них ипотечные каникулы выглядит не только привлекательным для призывников, но и вполне логичным.

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