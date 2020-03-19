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19.03.2020 18:06
Рубрика: Общество

Психолог рассказала, как защититься от токсичных людей

Текст: Ангелина Зеленькова
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В окружении жителей большого города практически всегда найдется пессимист, всегда обиженный, вспыльчивый человек, вокруг него всегда скандалы и склоки, если после общения с ним остается чувство опустошения, то вот он - токсичный человек. Первая мысль, что стоит ограничить общение с такими людьми, но что делать, если это близкие люди, коллеги или родственники?

Фото: Наталья Медведева/ ТАСС
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Важно соблюдать эмоциональную дистанцию, говорит психолог семейного центра "Кутузовский" Людмила Ткаченко. "Важно держать свои эмоции под контролем, а иногда лучше выбрать нейтральную линию поведения, например, кивать и соглашаться, - рассказывает она. - Как пример, если вы утешаете свою расстроенную подругу, не давайте ей сделать это ежедневной традицией, иначе вы погрязнете в ее переживаниях, что скажется на вашем эмоциональном состоянии". Нужно держать дистанцию, строя конструктивный диалог, не впитывая негативную информацию, только так возможно выработать внутренний фильтр от чужих плохих эмоций и проблем.

"Хороший способом нейтрализовать токсичного собеседника - задать ему вопрос: "Как и когда ты собираешься решить свою проблему?" Он либо переведет тему, либо замолчит, потому что он собирается жаловаться, а не решать проблему. Помните, что конструктивен только поиск решения, а не переживания", - добавляет Ткаченко.

Не менее важно сократить общение с токсичными людьми. Например, если на работе негативный коллега, то общение с ним можно свести до решения рабочих вопросов. Если же речь идет не о товарищах по работе, можно поставить звонки и уведомления от токсичных абонентов на беззвучный режим. "Токсичным людям необходима ответная реакция, а если они ее не получают, то переключаются на следующую "жертву". Как вариант, для некоторых людей можно стать очень скучным немотивированным собеседником, которого невозможно вывести из себя", - отмечает Ткаченко.

Фото: AP Photo
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Так же в общении с токсичными людьми можно в открытую сказать, что именно вас не устраивает, в этом случае - либо человек начнет менять свое поведение в лучшую сторону, либо престанет с вами общаться. Психолог советует выработать умение стоять за себя и свои границы. "Все токсичные люди - манипуляторы. Им нужно дать понять, что вы можете постоять за себя и не собираетесь подвергаться его манипуляциям. Хороший способ - устанавливать временные рамки в общении. Например, если ваша подруга - токсичный человек, установите временной лимит для общения, объяснив его делами, которые невозможно отложить. Если общение с ней совсем не получается ограничить, предложите ей обратиться со своей проблемой к психологу. Если же коллега нарушает границы, провоцирует конфликты и "вставляет палки в колеса", стоит поговорить с руководителем о разграничении обязанностей между вами", - подчеркивает эксперт.

Психолог рекомендует во всех ситуациях брать ответственность только за себя, а не за проблемы других людей, потому что цель токсичного человека эту ответственность переложить на плечи других. "У вас спросили совета, вы высказали свое мнение, как решить ту или иную проблему, а это решение оказалось неправильным. Крайним в этой ситуации окажетесь вы, и вас заставят чувствовать вину. Пресекайте все возможности вовлечения вас в решение проблем токсичных людей", - заключила Ткаченко.

Общество Ежедневник Образ жизни

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