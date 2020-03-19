Путин назвал отличия президента от царя

О том, чем президент отличается от царя, глава государства рассказал в семнадцатой серии видеоинтервью ТАСС. Следующая часть беседы выйдет в понедельник и будет посвящена свободе слова в интернете.

Журналист поинтересовался, как Владимир Путин относится к тому, что его называют царем. "Это не соответствует действительности, - заявил глава государства. - Это так, знаете, можно было бы кого-то другого назвать царем".

Президент подчеркнул, что работает каждый день, а не царствует. "Царь - это тот, кто сидит, сверху посматривает и говорит: вот прикажу, и там кое-что сделают. А сам только шапку примеряет и смотрится в зеркало. Я работаю каждый день", - заключил он.