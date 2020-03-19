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Рубрика: Экономика

Северные добавки

Расширены льготы для нефтегазовых проектов в Арктике
Текст: Сергей Тихонов
Российская газета - Федеральный выпуск № 60(8114)
Проекты по производству сжиженного природного газа (СПГ), газохимии, добыче углеводородов на шельфе и в Арктике, а также освоению новых нефтегазоносных провинций получат налоговые льготы. Закон об этом публикует "Российская газета".

От уплаты НДПИ освобождаются ресурсные базы (месторождения) таких проектов, расположенные за Северным полярным кругом, в Архангельской области, Республике Коми, ЯНАО, Якутии и Чукотском АО. Нулевая ставка налога будет применяться либо до достижения накопленного объема добычи газа уровня 250 млрд кубометров, либо в течение 12 лет с первой продажи сырья. Льгота будет распространяться исключительно на новые производственные мощности.

Ранее, еще на стадии обсуждения поправок, губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов подчеркивал, что новые налоговые возможности позволят начать реализацию очень крупных проектов в регионе. "Это существенные инвестиции, а самое главное - новые высокооплачиваемые рабочие места", - отмечал Артюхов.

Новые проекты производства СПГ и продуктов газохимии также смогут получить региональные льготы. В поправках предусмотрено право субъектов РФ устанавливать для них пониженные ставки по налогу на прибыль, зачисляемому в региональные бюджеты.

Также изменения предусматривают преференции для разведки и добычи углеводородов с шельфа и арктических месторождений на суше в новых регионах. Наибольшие льготы предоставлены для разработки новых морских месторождений северной части Охотского моря, южной части Баренцева моря, в Печерском, Японском и Белом морях. Ставка налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) здесь составит 5% для нефти и 1% для газа на первые 15 лет с начала промышленной разработки.

Для месторождений на суше севернее 70 градуса северной широты в границах Красноярского края, Республики Саха (Якутия) и Чукотского автономного округа станет возможным распространение действия налога на дополнительный доход (НДД).

Экономика Отрасли Нефть и газ Арктика: битва за ресурсы

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