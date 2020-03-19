Растущая нефть поддержала рубль

Рубль немного укрепился к евро и доллару на торгах Мосбиржи. За один евро стали давать 84 рубля, а за доллар - 78,8 рубля.

Поддержку российской валюте оказал рост маркерного сорта североморской нефти Brent, который за день вырос с 24,6 до 28,3 доллара за баррель. Североамериканская нефть WTI подорожала до 25,9 долларов за баррель.

Сегодняшний отскок котировок нефти и рост российской валюты связывают с отсутствием новой шоковой информации на рынке о распространении коронавируса в мире и снижением потреблении нефти на этом фоне.

Вчера, 18 марта, снижению цен на нефть и курса рубля способствовала статистика минэнерго США о запасах нефти в стране, по которой они продолжили рост восьмую неделю подряд, увеличившись на 1,95 млн баррелей.