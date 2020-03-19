Программу развития индивидуального жилищного строительства (ИЖС) на 2020-2024 годы разработал минстрой.

Она должна помочь довести объемы ИЖС с нынешних 30-36 до 40 миллионов квадратных метров в год. Предполагается, в частности, увеличить площадь участков под такую застройку. Участки должны выделяться преимущественно на территориях с развитой инфраструктурой и вблизи "мест приложения труда". И в любом случае должны быть обеспечены инженерной, транспортной и социальной инфраструктурой. В ряде случаев часть затрат на это будет компенсироваться из федерального бюджета (в целом на программу предполагается выделить 137 миллиардов рублей). Районы ИЖС рекомендуется застраивать, комбинируя индивидуальные и блокированные дома с многоквартирными высотой до 4 этажей. Будет создан бесплатный общедоступный каталог стандартных проектов "частных" домов, в том числе с использованием домокомплектов заводского изготовления, а также общедоступный реестр рекомендуемых производителей домокомплектов. Все это должно повысить ликвидность индивидуальных домов и сделать их более привлекательными в качестве залога по ипотечным кредитам. Эти и другие меры - в частности, обязательное применение счетов эскроу для компаний-застройщиков - снизят кредитные риски и повлекут снижение ставок по кредитам, считают в минстрое (сейчас по кредитам на ИЖС ставки на 1-3% выше, чем по кредитам на квартиры).

По мнению руководителя Всероссийского центра национальной строительной политики Александр Моора, для развития ИЖС необходимо также проработать выделение гражданам земли - например, распространив бесплатную передачу "дальневосточных гектаров" на всю страну. Сейчас, по данным минстроя, россияне ежегодно за счет собственных средств возводят 250-270 тысяч домов средней площадью 130-140 "квадратов". Это 40-45% всего нового жилья. Около 7 млн кв. м из этого количества - регистрация ранее построенных домов по "дачной амнистии".