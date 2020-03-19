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19.03.2020 09:26
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Бывший вице-мэр Воронежа задержан за крупную взятку

Текст: Антон Валагин (Воронеж)

В Воронеже возбуждено уголовное дело против бывшего заместителя главы города. Его подозревают в получении крупной взятки.

По данным следствия, в апреле 2018 года тогда еще действующий вице-мэр получил через посредника от директора коммерческой фирмы 1,5 миллиона рублей за покровительство и принятие решений в интересах компании.

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- Материалы, послужившие основанием для возбуждения уголовного дела, представлены сотрудниками регионального управления ФСБ, - рассказал руководитель второго отдела по расследованию особо важных дел регионального управления СК Максим Гуров.

Подозреваемый задержан. Следователи совместно с сотрудниками ФСБ провели обыски, допрашиваются свидетели. Уголовное дело возбуждено по части 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере).

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