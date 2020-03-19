Число заболевших коронавирусом в Подмосковье выросло до 17

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев традиционно рассказал жителям о текущей ситуации с коронавирусом в регионе.

"Сейчас у нас 17 заболевших, вчера было 12. Еще семь диагнозов мы отправили на подтверждение. К сожалению, есть рост. Наша горячая линия 8(800) 550-50-30 продолжает работать и отвечать на самые острые вопросы", - сказал Воробьев в видеоролике, размещенном в его официальном аккаунте в социальной сети Instagram.

Глава региона напомнил, что по-прежнему важно соблюдать режим самоизоляции, особенно тем, кто недавно был за границей. И подчеркнул, что дал команду и социальным службам, и главам муниципалитетов оказать помощь пожилым людям, особенно одиноким.

"Помощь может быть самая разная: кому-то нужно сходить за продуктами, кому-то купить лекарства, средства гигиены. С кем-то нужно просто пообщаться", - отметил Андрей Воробьев.