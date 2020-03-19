Электрички пяти направлений МЖД перейдут на летнее расписание 29 марта

На Казанском направлении
Назначаются семь поездов:
- Куровская - Москва в 07.15,
- Москва - Шатура, в 09.10 по субботам,
- Егорьевск - Воскресенск в 17.26,
- Воскресенск - Егорьевск в 16.44 по воскресеньям,
- Москва - Шиферная в 07.14,
- Шиферная - Москва в 10.15 по выходным,
- Рязань 2 - Москва в 15.40 по воскресеньям, электричка будет введена с 19 апреля.
Изменяется маршрут и периодичность следования трех поездов:
- Куровская - Москва ежедневно будет следовать от станции Черусти. Отправление от станции Черусти в 12.00,
- Вместо поезда Рыбное - Рязань-1 по выходным будет курсировать поезд Голутвин - Рязань-1. Время отправления от Голутвина в 12.38,
- Вместо поезда Рязань-1 - Рыбное по выходным будет курсировать поезд Рязань-1 - Голутвин. Время отправления из Рязани - 09.07.
Изменяется маршрут следования одного поезда:
- Москва - Куровская отправлением в 07.04 будет следовать до станции Черусти.
Изменяется периодичность курсирования двух поездов:
- Ипподром - Москва в 04.49 и
- Москва - Ипподром в 12.43 будут курсировать ежедневно.
На Киевском направлении
В выходные дни назначаются пять дополнительных:
- Москва - Кресты в 11.38,
- Кресты - Москва в 15.08,
- Малоярославец - Москва в 16.14,
- Москва - Калуга в 09.45,
- Калуга - Москва в 17.38.
Изменяется периодичность курсирования пяти поездов, которые будут следовать по рабочим дням:
- Лесной Городок - Москва в 19.12,
- Москва - Лесной Городок в 18.08,
- Москва - Нара в 17.18,
- Апрелевка - Москва в 16.07,
- Нара - Москва в 19.15.
Изменяется маршрут следования одного поезда. Вместо поезда Москва - Нара в 12.05 будет курсировать поезд Москва - Малоярославец.
На Павелецком направлении
Назначаются два электропоезда:
- Москва - Яганово в 16.05,
- Яганово - Москва в 19:01.
Изменяется маршрут следования двух поездов:
- Вместо поезда Москва - Михнево в 07.05 будет курсировать поезд Москва - Яганово,
- Вместо поезда Михнево - Москва в 09.57 будет курсировать поезд Яганово.
Изменяется периодичность курсирования одного поезда и маршрут одного поезда:
- Поезд Столбовая - Яганово будет курсировать по рабочим дням в 07.56. По выходным в это время пойдет поезд Столбовая - Михнево,
- Поезд Яганово - Михнево в 09.57 будет курсировать по рабочим дням.
На Савеловском направлении
Назначаются два дополнительных поезда по выходным дням:
- Москва - Савелово в 15.31,
- Савелово - Москва в 18.19.
На Горьковском направлении
Назначается один поезд (с 25 апреля):
- Москва - Владимир в 09.28.
Изменяется периодичность курсирования одного поезда (с 25 апреля):
- Железнодорожная - Москва в 08.25 будет следовать с понедельника по субботу.