Электрички пяти направлений МЖД перейдут на летнее расписание 29 марта

Пять направлений Московской железной дороги переходят на летнее расписание. С 29 марта дополнительные дачные электрички назначаются на Горьковском, Казанском, Киевском, Павелецком и Савеловском направлениях железной дороги. Как сообщает пресс-служба Центральной пригородной пассажирской компании, назначаются 17 дополнительных поездов (обратите внимание: некоторые вводятся в расписание с апреля), меняются маршруты следования восьми составов, а 12 электричек будут ходить чаще.

На Казанском направлении

Назначаются семь поездов:

- Куровская - Москва в 07.15,

- Москва - Шатура, в 09.10 по субботам,

- Егорьевск - Воскресенск в 17.26,

- Воскресенск - Егорьевск в 16.44 по воскресеньям,

- Москва - Шиферная в 07.14,

- Шиферная - Москва в 10.15 по выходным,

- Рязань 2 - Москва в 15.40 по воскресеньям, электричка будет введена с 19 апреля.

Изменяется маршрут и периодичность следования трех поездов:

- Куровская - Москва ежедневно будет следовать от станции Черусти. Отправление от станции Черусти в 12.00,

- Вместо поезда Рыбное - Рязань-1 по выходным будет курсировать поезд Голутвин - Рязань-1. Время отправления от Голутвина в 12.38,

- Вместо поезда Рязань-1 - Рыбное по выходным будет курсировать поезд Рязань-1 - Голутвин. Время отправления из Рязани - 09.07.

Изменяется маршрут следования одного поезда:

- Москва - Куровская отправлением в 07.04 будет следовать до станции Черусти.

Изменяется периодичность курсирования двух поездов:

- Ипподром - Москва в 04.49 и

- Москва - Ипподром в 12.43 будут курсировать ежедневно.





На Киевском направлении

В выходные дни назначаются пять дополнительных:

- Москва - Кресты в 11.38,

- Кресты - Москва в 15.08,

- Малоярославец - Москва в 16.14,

- Москва - Калуга в 09.45,

- Калуга - Москва в 17.38.

Изменяется периодичность курсирования пяти поездов, которые будут следовать по рабочим дням:

- Лесной Городок - Москва в 19.12,

- Москва - Лесной Городок в 18.08,

- Москва - Нара в 17.18,

- Апрелевка - Москва в 16.07,

- Нара - Москва в 19.15.

Изменяется маршрут следования одного поезда. Вместо поезда Москва - Нара в 12.05 будет курсировать поезд Москва - Малоярославец.

На Павелецком направлении

Назначаются два электропоезда:

- Москва - Яганово в 16.05,

- Яганово - Москва в 19:01.

Изменяется маршрут следования двух поездов:

- Вместо поезда Москва - Михнево в 07.05 будет курсировать поезд Москва - Яганово,

- Вместо поезда Михнево - Москва в 09.57 будет курсировать поезд Яганово.

Изменяется периодичность курсирования одного поезда и маршрут одного поезда:

- Поезд Столбовая - Яганово будет курсировать по рабочим дням в 07.56. По выходным в это время пойдет поезд Столбовая - Михнево,

- Поезд Яганово - Михнево в 09.57 будет курсировать по рабочим дням.

На Савеловском направлении

Назначаются два дополнительных поезда по выходным дням:

- Москва - Савелово в 15.31,

- Савелово - Москва в 18.19.

На Горьковском направлении

Назначается один поезд (с 25 апреля):

- Москва - Владимир в 09.28.

Изменяется периодичность курсирования одного поезда (с 25 апреля):

- Железнодорожная - Москва в 08.25 будет следовать с понедельника по субботу.