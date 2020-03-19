Футболистам "Спартака" запретили покидать Москву и Московскую область

Футбольный клуб "Спартак" принял решение запретить игрокам выезжать за пределы Москвы и Московской области. Об этом информирует "Спорт-Экспресс".

Запрет будет действовать до 26 марта. В это время "красно-белые" планируют возобновить тренировочные занятия, прерванные из-за пандемии коронавируса.

Все футболисты постоянно должны быть на связи, чтобы в случае необходимости прибыть в расположение клуба. Они должны будут выполнять все установки руководства, тренерского штаба и медиков. При этом игрокам не запрещено покидать квартиры и дома, но выходить можно на непродолжительное время.

Тем временем звездный легионер "Спартака" Андре Шюррле, вернувшийся на днях в Москву из Германии, рассказал, как распоряжается свободным временем.

"Второй день на карантине. Пытаюсь провести время с пользой: много читаю, учусь, работаю, ем хорошую еду. И смотрю YouTube. Какие у вас любимые каналы?" - написал немецкий полузащитник в Instagram.

Ожидается, что Шюррле проведет в изоляции две недели.