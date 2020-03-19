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19.03.2020 14:02
Проект: В регионах

Инновационный энергоблок №6 Нововоронежской АЭС сделают маневренным

На энергоблоке № 6 с реактором ВВЭР-1200 Нововоронежской АЭС (НВ АЭС) стартует проект по проверке эффективности эксплуатации энергоблока в режиме маневрирования мощностью или т.н. режиме слежения за нагрузкой. Это позволит АЭС еще эффективнее использовать свой ресурс, подстраиваясь под нужды электросети и участвуя в регулировании нагрузки единой энергосистемы страны.
Фото: Нововоронежская АЭС Фото: Нововоронежская АЭС
Фото: Нововоронежская АЭС

Соответствующее положительное экспертное заключение выдал Ростехнадзор после тщательного изучения подготовленных НВ АЭС документов, которые обосновывают безопасность использования такого режима на энергоблоке № 6.

Опытная эксплуатация энергоблока №6 НВ АЭС в режиме маневренности начнется сразу после завершения оформления соответствующих изменений в условиях действия лицензии на его эксплуатацию.

Фото: Нововоронежская АЭС
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Сейчас энергоблок № 6 НВ АЭС готовят к работе в режиме суточного регулирования мощности, который предусматривает несколько различных изменений мощности энергоблока в течение суток в зависимости от требований энергосети.

"В ходе опытной эксплуатации будет исследовано изменение мощности в диапазонах 96-71-96% и 96-46-96% от номинальной мощности, проверена работа всех задействованных систем и оборудования, отработаны алгоритмы управления и работы персонала, апробированы решения по минимизации скачков тепловой нагрузки топлива и оптимизации ведения водно-химического режима", - рассказал заместитель главного инженера по эксплуатации 4-ой очереди Нововоронежской АЭС Игорь Гусев.

По итогам проведенной работы и рассмотрения отчетных документов в Ростехнадзоре, будет принято решение о возможности эксплуатации энергоблока №6 Нововоронежской АЭС в суточном графике несения нагрузки с учетом апробированных в ходе опытной эксплуатации решений.

Фото: Нововоронежская АЭС
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Полученные данные также будут использованы для последующего внедрения маневренных режимов в проекты энергоблоков ВВЭР-ТОИ - сооружаемых энергоблоков Курской АЭС-2 и проектируемых энергоблоков АЭС "Пакш II" (Венгрия), что должно повысить конкурентоспособность новых проектов, сооружаемых по дизайну Госкорпорации "Росатом".

Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других объектов атомной отрасли представлена на сайте www.russianatom.ru

Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Воронежская область Нововоронежская АЭС. Уникальность и безопасность.

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