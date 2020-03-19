Инновационный энергоблок №6 Нововоронежской АЭС сделают маневренным

Соответствующее положительное экспертное заключение выдал Ростехнадзор после тщательного изучения подготовленных НВ АЭС документов, которые обосновывают безопасность использования такого режима на энергоблоке № 6.
Опытная эксплуатация энергоблока №6 НВ АЭС в режиме маневренности начнется сразу после завершения оформления соответствующих изменений в условиях действия лицензии на его эксплуатацию.
Сейчас энергоблок № 6 НВ АЭС готовят к работе в режиме суточного регулирования мощности, который предусматривает несколько различных изменений мощности энергоблока в течение суток в зависимости от требований энергосети.
"В ходе опытной эксплуатации будет исследовано изменение мощности в диапазонах 96-71-96% и 96-46-96% от номинальной мощности, проверена работа всех задействованных систем и оборудования, отработаны алгоритмы управления и работы персонала, апробированы решения по минимизации скачков тепловой нагрузки топлива и оптимизации ведения водно-химического режима", - рассказал заместитель главного инженера по эксплуатации 4-ой очереди Нововоронежской АЭС Игорь Гусев.
По итогам проведенной работы и рассмотрения отчетных документов в Ростехнадзоре, будет принято решение о возможности эксплуатации энергоблока №6 Нововоронежской АЭС в суточном графике несения нагрузки с учетом апробированных в ходе опытной эксплуатации решений.
Полученные данные также будут использованы для последующего внедрения маневренных режимов в проекты энергоблоков ВВЭР-ТОИ - сооружаемых энергоблоков Курской АЭС-2 и проектируемых энергоблоков АЭС "Пакш II" (Венгрия), что должно повысить конкурентоспособность новых проектов, сооружаемых по дизайну Госкорпорации "Росатом".
Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других объектов атомной отрасли представлена на сайте www.russianatom.ru