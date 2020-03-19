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Instagram стал оповещать россиян о мерах профилактики коронавируса

Текст:   Владимир Болотин
19.03.2020,  
19:08
Популярная социальная сеть Instagram начала оповещать пользователей о мерах профилактики коронавируса.
Фото: NeONBRAND / Unsplash Фото: NeONBRAND / Unsplash
Фото: NeONBRAND / Unsplash

Теперь на странице с летной можно увидеть сообщение с призывом помочь предотвратить распространение COVID-19. Такой баннер с ссылкой на сайт Роспотребнадзора виден пока только в браузерной версии Instagram.

Сообщение на главной странице Instagram. Фото: скриншот с instagram.com

Ранее в Рунете о мерах профилактики коронавируса стали другие крупные социальные сети - "Вконтакте" и "Одноклассники". Подобную информацию можно найти на страницах Facebook, Google, Microsoft, Яндекса и Mail.ru Group, кроме того,эти компании ведут борьбу с фейками и дезинформацией о коронавирусе.

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Также для информирования населения о ситуации распространения COVID-19 в России был создан ресурс стопкоронавирус.рф.

Кстати, бороться с паническими настроениями помогает и цифровая гигиена, например, некоторые российские издания запустили новостные ленты без упоминания коронавируса.

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