Instagram стал оповещать россиян о мерах профилактики коронавируса

Популярная социальная сеть Instagram начала оповещать пользователей о мерах профилактики коронавируса.

Теперь на странице с летной можно увидеть сообщение с призывом помочь предотвратить распространение COVID-19. Такой баннер с ссылкой на сайт Роспотребнадзора виден пока только в браузерной версии Instagram.

Сообщение на главной странице Instagram. Фото: скриншот с instagram.com

Ранее в Рунете о мерах профилактики коронавируса стали другие крупные социальные сети - "Вконтакте" и "Одноклассники". Подобную информацию можно найти на страницах Facebook, Google, Microsoft, Яндекса и Mail.ru Group, кроме того,эти компании ведут борьбу с фейками и дезинформацией о коронавирусе.

Также для информирования населения о ситуации распространения COVID-19 в России был создан ресурс стопкоронавирус.рф.

Кстати, бороться с паническими настроениями помогает и цифровая гигиена, например, некоторые российские издания запустили новостные ленты без упоминания коронавируса.