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19.03.2020 14:25
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Ивановцам на карантине оплатят двухнедельную самоизоляцию

Текст: Анна Скудаева (Иваново)

Всем жителям Ивановской области, вернувшимся из-за границы и находящихся дома на карантине, оформят оплачиваемые больничные листы, сообщает облправительство.

Фото: Odd ANDERSEN / AFP
Регионам поручено обеспечить изоляцию и тестирование всех прибывающих в РФ

В Ивановской области начали действовать меры финансовой защиты жителей, которые возвращаются в регион из-за границы. Как рассказал директор департамента здравоохранения Ивановской области Артур Фокин на ежедневном брифинге по итогам заседания оперативного штаба по предупреждению распространения коронавирусной инфекции, всем гражданам, которые возвращаются из-за границы и переходят в режим самоизоляции на 14 дней, будут оформлять оплачиваемый больничный лист.

- Для его получения не нужно посещать учреждения здравоохранения, больничный лист приносит врач. Также с 20 марта вводится новый порядок оплаты больничных листов для тех, кто находится на карантине. Они будут оплачиваться частями: первая выплата поступит после семи календарных (пяти рабочих) дней нахождения на больничном, а вторая - после закрытия листка нетрудоспособности, - сообщили в облправительстве.

По данным властей, сегодня у медиков есть все данные о жителях Ивановской области, которые находились за пределами страны в неблагополучный период и продолжают ежедневно возвращаться в регион.

Недавно из Германии в Иваново вернулась группа школьников. Всех их поместили в карантин вместе с родителями.

- Все они осмотрены медиками, чувствуют себя хорошо, сегодня будем проводить тестирование, - пояснили в облздраве, уточнив, что региональная лаборатория способна проводить до 150 тестов в день. На случай распространения инфекции власти решили закупить резервное оборудование. Благодаря этим мерам количество проводимых тестов можно при необходимости увеличить в два-три раза.

Фото: Анна Скудаева/РГ
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По данным облправительства, всего под наблюдением врачей с 29 января в Ивановской области находились 92 человека. Из них 38 человек по истечении 14-дневного карантина выписаны. Под домашним наблюдением остаются 54 человека. Самочувствие у всех хорошее, признаки инфекционных заболеваний отсутствуют. Официально 19 марта в Ивановской области подтвержден один случай коронавирусной инфекции. По результатам исследований, проведенных в новосибирском институте "Вектор", положительный анализ подтвердился у одного пациента, вернувшегося из-за рубежа. Мужчина изолирован, он находится в отдельном боксе Первой городской клинической больницы, состояние его здоровья опасений у медиков не вызывает.

Кстати

Аналогичные меры поддержки жителей на карантине введены и в соседней Костромской области: им также оплатят двухнедельный больничный.

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