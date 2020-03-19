Липчанку уличили в распространении фейков о коронавирусе

Жительницу Липецка уличили в распространении фейковых новостей о коронавирусе в соцсетях. В ходе проверки сотрудники УМВД по региону выяснили, что женщина разместила информацию о многочисленных заболевших в Данковском районе.

Как отметили в администрации региона, эти сведения не соответствуют действительности. Теперь административные материалы направлены в суд.

При этом правоохранительные органы продолжают проверять публикации в социальных сетях и устанавливать авторов тех постов, которые несут ложную информацию. Их привлекут к ответственности по статье 13.15 КоАП РФ. Управление МВД России по Липецкой области призывает жителей оставаться бдительными и доверять только официальным источникам информации.

Напомним, что в данный момент на территории Липецкой области нет ни единого случая заболевания коронавирусом: троих переболевших инфекцией выписали из больницы, эти люди здоровы.