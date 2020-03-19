Юрия Ермолова, нового председателя Мосгоризбиркома, избрали, как и положено по законодательству, тайным голосованием из числа членов МГИК. "За" проголосовали 10, "против" - ноль.

Его кандидатуру Центральной избирательной комиссии рекомендовал Валентин Горбунов, замом которого и был Ермолов, ушедший с поста по состоянию здоровья. ЦИК же в свою очередь предложила кандидатуру Ермолова для избрания на должность председателя городской избирательной комиссии.

Заседание Мосгоризбиркома проходило в режиме видеоконференции с Центризбиркомом. Заместитель председателя ЦИК Николай Булаев поблагодарил Валентина Горбунова за его работу во главе Мосгоризбиркома в течение четверти века. Выбор Ермолова он одобрил: "Очень важно сохранить преемственность, сделать так, чтобы стандарты, которые наработаны, воплощались в жизнь и дальше. В этом смысле кандидатура Юрия Алексеевича Ермолова представляется наиболее правильной и подходящей. Нам всегда комфортно работать с Московской городской комиссией вообще, с руководством комиссии - в частности".

Юрию Ермолову в феврале этого года исполнилось 60 лет. Он кандидат юридических наук, в Мосгоризбиркоме работает с 2012-го, в роли зама - с 2016 года. Вместе с Валентином Горбуновым они оснащали все избирательные участки видеонаблюдением, добиваясь максимальной прозрачности выборов в городе. Первой столица внедрила и систему "Мобильный избиратель", позже взятую на вооружение в стране.

Выборы зампредседателя МГИК проходили на альтернативной основе: из двух кандидатур - членов комиссии Дмитрия Алексеевича Реута и Игоря Евгеньевича Михеева. Большинством голосов избран Реут.