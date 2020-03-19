Музей Москвы расскажет, как ЧС меняют жизнь города

Столичные музеи быстро адаптируются к новому ритму жизни онлайн. Лекторий Музея Москвы запускает новый цикл онлайн-бесед "Как чрезвычайные ситуации меняют городскую жизнь?".

Каждую неделю экономисты, культурологи, социологи, антропологи, историки и искусствоведы в прямом эфире будут обсуждать эпидемии, пожары, стихийные бедствия и другие чрезвычайные ситуации. К сожалению, от чрезвычайных ситуаций не застрахован никто, но человек обладает достаточной силой и знаниями, чтобы взять происходящее под контроль. История знает много примеров, когда эпидемии и катастрофы становились толчком для развития многих инициатив, популяризации гигиены, развития науки и городов.

Первая беседа состоится уже 19 марта в 19.00 часов. Антрополог и фольклорист Александра Архипова и москвовед Павел Гнилорыбов поговорят о том, как жители больших городов ведут себя в чрезвычайных ситуациях, как страх и паника влияют на их поведение и какую роль играют в этих процессах городские медиа.

В следующий четверг, 24 марта, специалист по Big Data Алексей Новиков и экономист Елена Короткова обсудят новые условия, в которых предстоит работать городскому бизнесу. А 26 марта культурологи Виталий Куренной и Оксана Мороз порассуждают о новых онлайн-возможностях развития городской культурной среды.