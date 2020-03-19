На заводе под Тулой из-за утечки аммиака погиб человек

В Тульской области на химпредприятии произошла разгерметизация трубопровода. В результате ЧП погиб 46-летний мужчина, сообщили "РГ" в пресс-службе регионального главка МЧС.

Информация об утечке аммиака на предприятии в Новомосковске поступила в региональный центр управления кризисными ситуациями. Как выяснилось, произошла разгерметизация трубопровода, по которому в цехе завода подается жидкий аммиак. В настоящее время остановлен один агрегат. Техпроцесс не нарушен, предприятие продолжает работать в штатном режиме, сообщили в ведомстве.

По данным МЧС, результаты анализа воздуха показали, что концентрация аммиака в месте аварии не превышает предельно допустимые нормы.

В результате аварии погиб один человек. Предварительно, это мог быть несчастный случай. На место ЧП прибыли газоспасатели, оперативная группа пожарно-спасательного гарнизона Главного управления МЧС по региону. На предприятии, помимо сотрудников заводской передвижной химлаборатории, работают специалисты химико-радиометрической лаборатории регионального ГУ МЧС. Причины случившегося предстоит выяснить межведомственной комиссии.