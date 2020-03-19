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Оперштаб: Причиной смерти пациентки с коронавирусом стал тромб

Текст: Любовь Проценко

Причиной смерти пожилой пациентки с коронавирусом стал оторвавшийся тромб, сообщили в оперативном штабе Москвы. Это показали результаты паталогоанатомического исследования.

Фото: Odd ANDERSEN / AFP
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Главный патологоанатом Москвы, доктор медицинских наук Олег Зайратьянц рассказал, что у женщины действительно была вирусная пневмония, но причиной смерти, как показало вскрытие, стал все-таки оторвавшийся тромб.

Изменений в легких у пациентки на момент смерти не было. Сопутствующие же тяжелые хронические заболевания, по словам Зайратьянца, подтвердились: сахарный диабет, церебровасулярная болезнь, ишемическая болезнь сердца.

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