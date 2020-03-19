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19.03.2020 16:15
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Переболевшие коронавирусом липчане выписаны из больницы

Текст: Анна Скрипка (Липецк)

Трое липчан вышли из областной инфекционной больницы: их выписали после лечения от коронавирусной инфекции, сообщили в администрации Липецкой области. Они были госпитализированы две недели назад после того, как вернулись из Италии.

Фото: BSIP/UIG Via Getty Images
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- Выписанные пациенты полностью здоровы и не представляют никакой опасности для окружающих. С завтрашнего дня они уже готовы приступить к работе, - сообщил начальник регионального управления здравоохранения Юрий Шуршуков.

Он отметил, что заболевание у липчан протекало в легкой форме. Улучшение состояния произошло уже в первые дни терапии.

В настоящее время новых случаев заражения коронавирусом в Липецкой области не выявлено.

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