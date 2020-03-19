Подмосковье и Санкт-Петербург начнут совместный образовательный проект

Проект "Цифровой колледж Подмосковья" откроется для студентов Санкт-Петербурга. Губернаторы регионов Андрей Воробьев и Александр Беглов договорились о совместной работе по созданию модели дистанционного обучения в системе профессионального образования, сообщает министерство образования Московской области.

Подмосковный "Цифровой колледж" работает уже третий год. Этот проект представляет собой самый большой в России агрегатор онлайн-курсов и практикумов для студентов колледжей. Им пользуются студенты, находящиеся на дистанционном обучении, или те, кто повышает свою квалификацию, добавляя в свой арсенал новую рабочую специальность. "55 тысяч наших студентов имеют на этой платформе личные кабинеты и могут обучаться по 120 профессиям. В ближайшее время колледжи и техникумы Санкт-Петербурга организуют дистанционное обучение студентов с помощью нашей разработки", - сказал Андрей Воробьев.