В министерстве обороны РФ прокомментировали выложенную в интернете фотокопию документа, представленного как приказ главы военного ведомства России. Из-за угрозы коронавируса он якобы вводит в столице с 30 марта комендантский час.

Это грубо слепленная фальшивка, вброшенная представителями одной из соседних стран, указывают в министерстве. "Подобных документов военного ведомства ни по содержанию, ни по оформлению не было и не может быть в принципе, - отметили в минобороны. - Вооруженные силы РФ несут службу в обычном режиме".

А вот правдивая информация - для нужд Вооруженных сил решено приобрести 4 млн одноразовых хирургических масок. Ведомство готово выложить за них 9 млн рублей. Сейчас такие маски на работе носит весь персонал армейских и флотских лечебных учреждений. Масштаб заказа минобороны свидетельствует, что в случае необходимости армейское командование готово обеспечить медицинскими масками военнослужащих и членов их семей, а также гражданский персонал Вооруженных сил.

Полицейские констатируют всплеск публикации в интернете страшилок о якобы жестких действиях силовиков в связи с распространением коронавирусной инфекции. Так, в Красноярском крае, Курской области и некоторых других регионах активно распространяется фейковая новость о том, что в ходе рейдовых мероприятий полиция станет штрафовать родителей, чьи дети окажутся в одиночку в общественных местах. Помимо этого, сообщается, что наказанию якобы будут подвергнуты и директора школ, колледжей и вузов, в которых, несмотря на введенный карантин, полицейские обнаружат учеников.

В Липецкой области через мессенджер идет рассылка о том, что сотрудники ГИБДД в связи с двухнедельным карантином якобы перекрыли все въезды в Липецк.

"В ряде субъектов РФ распространяется аудиозапись, содержащая информацию о том, что злоумышленники якобы проникают в жилища граждан - под предлогом обязательной дезинфекции от коронавируса. После чего усыпляют хозяев квартир и совершают тяжкие преступления", - рассказали в пресс-центре МВД России. В подмосковном главке МВД уточнили, что такая запись активно расходится среди жителей Солнечногорского района, но ни одного подобного факта не зарегистрировано.

В МВД России напоминают, что за распространение заведомо недостоверной общественно значимой информации под видом достоверных сообщений, создающей угрозу нарушения общественного порядка и безопасности, предусмотрена административная ответственность.

Не доверять сомнительным новостям и ориентироваться только на официальные источники информации призвали жителей Московского региона в областном штабе по противодействию коронавирусу. "В последние дни в интернете появляется много недостоверных фактов, которые лишь сеют панику, особенно среди граждан пожилого возраста", - рассказала "РГ" представитель штаба, министр здравоохранения Подмосковья Светлана Стригункова.

Несколько дней назад пользователи соцсетей начали передавать друг другу новость, якобы из какой-то воинской части: ночью военные с вертолетов будут распылять средство для дезинфекции, и оно очень вредное. Те, кто делился этой новостью, упустили из виду факт, что улицу в принципе дезинфицировать невозможно, и сбрасывать с вертолета обеззараживающее средство - все равно что пытаться нагреть ванну с водой кипятильником.

Стригункова напоминает: всю актуальную информацию о ситуации с коронавирусом в Московской области, где выявлено 12 заболевших, можно получить по телефону "горячей линии" 8(800)550-50-30. И каждый вечер губернатор области Андрей Воробьев рассказывает жителям о том, как изменилась ситуация в регионе, в своих аккаунтах в соцсетях.