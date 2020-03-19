Новости

Кузнецова прокомментировала высадку ребенка из автобуса в Подмосковье 00:07
СМИ: США введут санкции против РФ "ради стабилизации цен на нефть" 19.03.2020
Каннский кинофестиваль перенесли из-за пандемии 19.03.2020
В Сирии двое турецких военных погибли при нападении боевиков 19.03.2020
У игроков ПБК "Локомотив-Кубань" не обнаружили коронавирус 19.03.2020
Растущая нефть поддержала рубль 19.03.2020
Заболевшим коронавирусом в Казани французом оказался волейболист "Зенита" 19.03.2020
Сербия закрывает границы из-за COVID-19 19.03.2020
Спикер Госдумы привлек средства для реконструкции стадиона в Саратове 19.03.2020
СМИ: Защитник "Оттавы" Зайцев стал первым заболевшим коронавирусом в НХЛ 19.03.2020
Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение по делу историка Соколова 19.03.2020
Авиакомпания "Россия" перестала летать на Шри-Ланку 19.03.2020
Число заболевших коронавирусом в Подмосковье выросло до 17 19.03.2020
Италия обогнала Китай по числу умерших от коронавируса 19.03.2020
На Украине врачи сбежали от мужчины с жалобой на коронавирус 19.03.2020
Экс-судью Анапы осудят за взятку в 64 миллиона рублей 19.03.2020
Москва сделает все необходимое для возвращения граждан Беларуси домой 19.03.2020
Афон закрывает въезд для паломников из-за короновируса 19.03.2020
Липчанку уличили в распространении фейков о коронавирусе 19.03.2020
Московская консерватория проведет фестиваль онлайн-концертов 19.03.2020
В горах Сочи из-за COVID-19 выросло число русских туристов 19.03.2020
СМИ: США не спешат выплачивать долги ВОЗ, несмотря на пандемию COVID-19 19.03.2020
Еще четверо заболевших коронавирусом выписаны из больницы в Москве 19.03.2020
ФАС призвала граждан прекратить ажиотажно скупать продукты 19.03.2020
Медики сообщили сроки появления вакцины от коронавируса 19.03.2020
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Рассекречены материалы о выходе Алексея Леонова в открытый космос
Рассекречены материалы о выходе Алексея Леонова в открытый космос
Роспотребнадзор разъяснил россиянам правила карантина
Роспотребнадзор разъяснил россиянам правила карантина
Когда узаконят совмещение работы в офисе и из дома
Когда узаконят совмещение работы в офисе и из дома
19.03.2020 23:44
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Пилюля от жадности

Прокуратура накажет аптеки за дорогие лекарства
Текст: Сергей Бабкин
Российская газета - Столичный выпуск № 60(8114)
В Москве прокуратура занялась аптеками, завышающими цены на жизненно важные лекарства. В числе непомерно дорогих препаратов оказались те, что используются при гриппе и ОРВИ.
Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС
Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС

Эти нарушения были выявлены во время проверок аптечных учреждений в Зеленограде и Басманном районе. Прокуроров интересовало, не превышают ли продавцы предельно установленных предельных надбавок к фактической цене предприятия-производителя. В каждом регионе - свой повышающий процент. Но в Москве, пожалуй, система самая прозрачная. Во-первых, установлены объективные базовые цены. Во-вторых, каждый может увидеть допустимые цены на официальномпортале mosgorzdrav.ru. Там есть таблица с предельно допустимыми ценами. Например, "Кагоцел" (одна пачка, 10 таблеток по 12 мг) с учетом надбавки должен стоить максимум 346,28 руб. На нарушителей завели дела по статье 14.6 КоАП - "Нарушение порядка ценообразования". Материалы будут рассматривать суды. Чаще всего дело кончается штрафом для заведующего аптечным пунктом в 50 тыс. руб. Еще серьезнее могут оштрафовать фирму-учредителя аптеки - с нее взыщут излишне полученную выручку в двукратном размере за весь срок, что завышались цены.

Москвичи могут пожаловаться на аптеки, которые пытаются нажиться, на портал "Наш город" gorod.mos.ru. Каждый такой сигнал - основание для внеплановой проверки. Это особенно важно сейчас, когда могут подорожать препараты, необходимые для лечения ОРВИ.

Как поддержать иммунитет и не подхватить инфекцию
Происшествия Правосудие Охрана порядка Экономика Товары и цены Филиалы РГ Столица ЦФО Москва

Главное сегодня

Распространение коронавируса COVID-19
Распространение коронавируса COVID-19
Силуанов рассказал о запасе прочности бюджета
На всей территории РФ введен режим повышенной готовности из-за COVID-19
МИД призвал Киев отказаться от "марша на Крым"
Собянин подписал указ о переходе колледжей Москвы на карантин
ФСБ разоблачила группу подпольных оружейников из 16 регионов России
Как Россия начала борьбу с терроризмом 15 лет назад