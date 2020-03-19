В Москве прокуратура занялась аптеками, завышающими цены на жизненно важные лекарства. В числе непомерно дорогих препаратов оказались те, что используются при гриппе и ОРВИ.

Эти нарушения были выявлены во время проверок аптечных учреждений в Зеленограде и Басманном районе. Прокуроров интересовало, не превышают ли продавцы предельно установленных предельных надбавок к фактической цене предприятия-производителя. В каждом регионе - свой повышающий процент. Но в Москве, пожалуй, система самая прозрачная. Во-первых, установлены объективные базовые цены. Во-вторых, каждый может увидеть допустимые цены на официальномпортале mosgorzdrav.ru. Там есть таблица с предельно допустимыми ценами. Например, "Кагоцел" (одна пачка, 10 таблеток по 12 мг) с учетом надбавки должен стоить максимум 346,28 руб. На нарушителей завели дела по статье 14.6 КоАП - "Нарушение порядка ценообразования". Материалы будут рассматривать суды. Чаще всего дело кончается штрафом для заведующего аптечным пунктом в 50 тыс. руб. Еще серьезнее могут оштрафовать фирму-учредителя аптеки - с нее взыщут излишне полученную выручку в двукратном размере за весь срок, что завышались цены.

Москвичи могут пожаловаться на аптеки, которые пытаются нажиться, на портал "Наш город" gorod.mos.ru. Каждый такой сигнал - основание для внеплановой проверки. Это особенно важно сейчас, когда могут подорожать препараты, необходимые для лечения ОРВИ.