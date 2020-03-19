Сезон велопроката в Москве откроют досрочно

Станции городского велопроката начнут свою работу раньше обычного - уже 10 апреля. В этот день выставят половину велосипедов. В полную силу сервис заработает 17 апреля, сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта.

Обычно станции велопроката открывались в конце апреля, но в этом году решили поступить иначе. "Исходя из опыта других городов мира - доступность велосипедов снижает количество передвижений на метро и наземном транспорте. Это как никогда актуально, учитывая борьбу с вирусами", - пояснили в департаменте. Велосипеды в связи с угрозой коронавируса будут дезинфицировать. Но пользователям перед поездкой все же рекомендуют обеззараживать сидение и руль.

В 2019 году велосипедисты, по данным департамента транспорта, совершили пять миллионов поездок по городу - почти на 17% больше, чем в 2018 году.