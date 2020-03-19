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19.03.2020 17:01
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Среди новых заболевших коронавирусом в Москве нет детей

Текст: Любовь Проценко
В Москве подтверждены еще 12 случаев коронавирусной инфекции, заявили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом. Детей среди заболевших нет. Всего к настоящему моменту в столице зарегистрировано 98 случаев заболевания.

Большинство заболевших прилетели из европейских стран. Один из пациентов вернулся в Москву тем же рейсом, что и ранее заболевший. Пробы у него были взяты при отработке контактов этого пациента.

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости
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Установлен полный круг близких контактов пациентов, в том числе пассажиры рейсов, которыми летели заболевшие.

Двое родных уже проходят лечение в больнице, еще один госпитализирован после выявления контактов пациентов. 9 человек находятся в режиме самоизоляции. Среди них есть ребенок. После возвращения из-за границы школу девочка не посещала.

Заболевшие коронавирусом прибыли следующими рейсами:

Рейс U6-800 Мюнхен - Москва 07.03.2020

Рейс SU-2329 Мюнхен - Москва 07.03.2020

Рейс SU 55 Санкт-Петербург - Москва 08.03.2020

Рейс S7 3720 Инсбрук - Москва 08.03.2020

Рейс SU 2487 Цюрих - Москва 08.03.2020

Рейс SU 2487 Цюрих - Москва 09.03.2020

Рейс SU-2514 Барселона - Москва 15.03.2020

Оперативный штаб обращается к москвичам и гостям города:

Если вы или ваши близкие передвигались этими рейсами, необходимо вызвать врача на дом или позвонить в скорую помощь по телефону 103, не выходить на улицу и не посещать медучреждение. Медработники сами приедут и возьмут пробы на анализы и проведут осмотр.

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