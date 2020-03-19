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Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

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У владельцев "Троек" появится аналог онлайн-банка
Текст: Александр Мелешенко
Российская газета - Столичный выпуск № 60(8114)
У владельцев "Тройки" скоро появится возможность перекидывать деньги с одной карты на другую, а в случае потери "Тройки" ее станет легко заблокировать, сохранив накопленное. Такой функционал предоставит новая версия мобильного приложения "Метро Москвы" - там появится личный кабинет, работающий по аналогии с онлайн-банками.
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

На "Тройке" может храниться несколько тысяч рублей, плюс проездной на год. И потеря этого "пластика" обернется потерей всего, что на нем есть. Так что персонализация "Тройки" давно назрела. "В приложении "Метро Москвы" можно будет зарегистрировать несколько "Троек", - рассказал руководитель департамента транспорта Максим Ликсутов. - К тому жепоездки можно будет перевести на другую "Тройку", заблокировав предыдущую".

Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС
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Протестировать новые возможности приложения дадут многим желающим. Напишите на mp@mosmetro.ru, указав свой номер телефона и модель смартфона - заявки принимают до 28 марта. К началу эксперимента подавшим заявки придет ссылка, по которой можно будет скачать тестовую версию приложения. Функция переноса баланса сначала заработает только на устройствах с Android, у пользователей iOS она появится позже. Все функции испытатели смогут проверить на своих "Тройках", а идеи и предложения по доработке можно будет прислать разработчикам в свободной форме.

"Мы учтем все полученные замечания и пожелания, внесем необходимые изменения в новую версию, а затем обновим мобильное приложение для всех пользователей. Новые возможности появятся вскоре после окончания тестирования", - пообещал Ликсутов.

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