В Москве женщина обманула банк на миллиард рублей

Жительница Подмосковья обманула один из столичных банков на миллиард рублей.

Как сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк, 39-летняя жительница Подмосковья создала сеть организаций, торгующих ломом драгметаллов. Она обратилась в банк за кредитом на миллиард рублей. А в качестве гарантий предоставила фиктивные документы об активах. Следователи считают, что указанных там драгоценностей у нее не было. Было возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. Фигурантка задержана полицией и ФСБ и заключена под домашний арест.

Следователи считают, что она не одна стоит за мошеннической схемой. Проведены обыски, разыскиваются возможные сообщники женщины.