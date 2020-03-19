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19.03.2020 09:05
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Москве женщина обманула банк на миллиард рублей

Текст: Сергей Бабкин

Жительница Подмосковья обманула один из столичных банков на миллиард рублей.

Мошенники придумали новый способ воровства денег у граждан в интернете

Как сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк, 39-летняя жительница Подмосковья создала сеть организаций, торгующих ломом драгметаллов. Она обратилась в банк за кредитом на миллиард рублей. А в качестве гарантий предоставила фиктивные документы об активах. Следователи считают, что указанных там драгоценностей у нее не было. Было возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. Фигурантка задержана полицией и ФСБ и заключена под домашний арест.

Следователи считают, что она не одна стоит за мошеннической схемой. Проведены обыски, разыскиваются возможные сообщники женщины.

Происшествия Преступления Криминал Филиалы РГ Столица ЦФО Москва

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