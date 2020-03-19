В Шереметьево временно закроют два терминала

Аэропорт Шереметьево с 20 марта закрывает терминалы E и С, рейсы будут переведены в D и F. Об этом в эфире телеканала "Россия-24" сообщил заместитель генерального директора Шереметьево Дмитрий Кайгородов.

"С 20 числа мы закрываем терминалы E и C на прилет и на вылет, и все рейсы, которые сейчас выполняются в этих терминалах, будут переведены в терминалы D и F", - заявил в эфире Кайгородов.

В терминал D аэропорта предназначен для пассажиров как внутренних, так и международных рейсов, при этом выходы из зоны прилета для них разные. Терминал F на сегодняшний день считается самым большим терминалом аэропорта, он строился к Олимпиаде и изначально предназначался для приема иностранных гостей, в нем располагается один их самых огромных VIP-залов.

Как сообщалось ранее, из-за пандемии коронавируса временно приостановлено авиасообщение со странами Европы, также в Китаем и США. Иностранные граждане с 18 марта не могут посещать Россию.