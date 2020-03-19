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19.03.2020 09:06
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В ТиНАО появятся новые пожарные отряды

Текст: Ирина Огилько

С активным строительством в новой Москве Пожарно-спасательный центр планирует формирование двух отрядов в Щербинке и поселении Московский.

Как рассказали в пресс-службе департамента ГО, ЧС и ПО, пожарные и спасатели ТиНАО спасли 96 человек и 3072 раза выезжали на чрезвычайные ситуации в 2019 году.

Фото: Сергей Строителев/ТАСС
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"Строительство жилых районов в ТиНАО требует обеспечения безопасности москвичей. Для этого уже создано 9 пожарно-спасательных отрядов, которые в прошлом году участвовали в тушении 894 пожаров, 2179 раз выезжали на происшествия и спасли 96 человек. Кроме того, кинологическим отрядом ГКУ "ПСЦ" совместно с поисковым отрядом "Лиза Алерт" спасено более 60 человек, заблудившихся в лесу", - рассказал начальник ГКУ "ПСЦ" Иван Подоприхин.

По его словам, при оснащении пожарно-спасательных отрядов всегда учитывается специфика районов. В частности, учитывая наличие в ТиНАО заболоченных и трудно проходимых участков, 310-ый отряд укомплектован снегоболотоходом и вездеходом.

Фото: Сергей Куксин/РГ
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Год назад начали работу два новых отряда №308 и 310 ГКУ "ПСЦ". За это время пожарные и спасатели осуществили 795 выездов, из них 39 раз для тушения пожаров, 72 - на ликвидацию последствий ДТП.

ПСО №308 обеспечивает безопасность в районе выезда Шишкин лес, в котором находится 51 населенный пункт с численностью в пять тысяч человек.

ПСО №310 выезжает на происшествия в поселении Кленовское, где проживает более 4200 человек.

Общество Соцсфера Помощь пострадавшим Филиалы РГ Столица ЦФО Москва

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