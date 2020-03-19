В Туле к 500-летию кремля снимут про него мультфильм

Стало известно, когда и как будут проходить празднования, посвященные 500-летию Тульского кремля и Большой Засечной черты. Основные мероприятия состоятся с 24 по 27 сентября в Тульском кремле и исторических городах области.

Как сообщила пресс-служба регионального правительства со ссылкой на министра культуры региона Татьяну Рыбкину, завершена разработка концепции праздничных мероприятий. Старт празднику будет дан 24 сентября. В Тульском кремле откроются тематические выставки, состоится гала-концерт Мариинского театра, заработает кинетическая инсталляция "Часы времени" - символ юбилея.

Кульминацией празднований станет трехдневный фестиваль - с 25 по 27 сентября, каждый день которого посвящен определенной теме (история, культура и спорт). Впрочем, празднования в юбилейный год в Тульской области начнутся задолго до официального торжества. Уже 30 мая в Тульском кремле стартуют "Кремлевские сезоны", которые продлятся до 12 сентября. Ключевым моментов станет также фестиваль "Засечная черта", который будет проходить с 6 июня во всех городах Засечной черты.

В настоящее время в регионе идет активная подготовка к предстоящему празднованию 500-летия Тульского кремля, как началу создания уникального оборонительного рубежа - Большой Засечной черты. Так, при поддержке Минкультуры РФ впервые снимается анимационный фильм о Тульском кремле.

По словам Татьяны Рыбкиной, к празднованию в Тульской области будут отреставрированы 35 объектов культурно-исторического наследия. В прошлом году были завершены реставрационные работы в Крапивне, Дубне и Алексине. Сейчас продолжают приводить в порядок исторические здания в Туле, Чекалине, Одоеве, Плавске и еще несколько объектов в Крапивне. Появились новые стационарные музейные экспозиции - в Богородицке ("История от города-крепости до цветника императрицы"), готовятся к открытию в музейном квартале Тулы выставка "Декоративно-прикладное искусство Тулы XVI-XXI вв." и "Краеведение Дубны - территории Большой Засечной черты" в уникальном музее металлопромышленников Мосоловых в Дубне. В шести малых исторических городах отремонтированы здания музеев, и сейчас идет формирование концепций и создание новых музейных и выставочных экспозиций.

В прошлом году президент РФ издал указ праздновании 500-летия возведения Тульского кремля и начала создания Большой Засечной черты. Подготовка к юбилею вызвала интерес к истории страны этого периода. По словам директора Государственного исторического музея Алексея Левыкина, история Большой Засечной черты и раньше привлекала исследователей, но "сейчас появилась возможность еще раз взглянуть на те важные процессы".

XVI век - эпоха крымских и татарских набегов, ожесточенных сражений, разрушений и военных походов. Для защиты русских земель создается единый оборонительный комплекс из укрепленных городов, лесных завалов, волчьих ям, валов, частоколов и водных преград. Это своего рода "Китайская стена" по-русски - оборонительный рубеж, протяженностью более тысячи километров - от Мещерских до Брянских лесов. И это первый случай в мировой истории, когда для защиты границы протяженностью в сотни километров использовали леса. Центром Большой засечной черты, главным форпостом южных границ страны являлись Тула и ее каменный кремль. Всего же к 1630 году в Большую Засечную черту входили около сорока крепостей. Часть из них до наших дней не сохранились, другие - это небольшие самобытные города.

- Очень часто создание Большой засечной черты рассматривалось только с военно-стратегической точки зрения. Но, на мой взгляд, ее значение шире - это стратегическая геополитика государства на юге страны. Создание Большой засечной черты стало основанием процессов объединения земель, которые были утрачены в годы татаро-монгольского нашествия. Но самое главное - она создала базу для нормального экономического развития страны, - заметил директор ГИМа Алексей Левыкин, рассуждая о Большой Засечной черте.