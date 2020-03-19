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19.03.2020 16:52
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Туле выявили первых заразившихся COVID-19

Текст: Елена Шулепова
В Тульской области зафиксировали три случая заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщил губернатор Алексей Дюмин на заседании оперативной группы по предупреждению завоза и распространения коронавируса в регионе.
Фото: Александр Кряжев / РИА Новости Фото: Александр Кряжев / РИА Новости
Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Все заболевшие приехали из Италии. По словам главы региона, они изолированы. Полицией установлены все контакты заболевших, эти люди также находятся в изоляции под наблюдением врачей.

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Состояние заболевших удовлетворительное. Находиться в медучреждении они будут до полного выздоровления. Как заверил министр здравоохранения региона Алексей Эрк, в области имеются необходимые резервы на случай распространения инфекции.

На данный момент в регионе, по информации Роспотребнадзора, на наличие коронавирусной инфекции обследованы 358 человек, 316 остаются под наблюдением. В распоряжении врачей имеется более 500 тест-систем для проведения исследований, их запас, по словам главы регионального управления ведомства, постоянно пополняется.

В связи с появлением заболевших в регионе усилены ограничительные меры. В частности, до 12 апреля запрещены все массовые мероприятия с участием более тридцати человек. Приостановлена деятельность полустационарных отделений и кабинетов ранней помощи госучреждений соцобслуживания. Несовершеннолетним запрещено посещать развлекательные центры без сопровождения взрослых, отменены все выезды детских групп за пределы области. Чиновникам предписано работать с обращениями граждан только в письменном виде без личных приемов.

Одновременно в регионе вводятся меры поддержки предпринимателей. Им предоставят отсрочку по займам региональной микрофинансовой организации и ряд новых льгот. Наряду с федеральными мерами поддержки в регионе до 1 мая прекратят все проверки бизнеса.

- Также хочу предостеречь жителей от мошенников. На фоне последних событий активизировались недобропорядочные граждане, которые используют сложившуюся ситуацию в своих корыстных целях. Важно не терять бдительность и при этом сохранять спокойствие, - обратился Алексей Дюмин к жителям Тульской области.

Полный перечень дополнительных мер содержится в указе губернатора Тульской области на сайте правовой информации.

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