Новости

Мадуро запросил у ВОЗ и МВФ помощи в борьбе с коронавирусом 05:35
Из-за коронавируса активисты в США приостановили протесты 05:25
В Сахалинской области ввели режим повышенной готовности 05:23
В Забайкалье ввели режим повышенной готовности из-за коронавируса 05:16
В Благовещенске частично обрушилась стена в многоквартирном доме 05:12
В России сообщили об отсутствии дефицита тестов на коронавирус 04:42
Экс-министр Хабаровского края возглавила департамент в Минпросвещения 04:42
В России могут усилить ограничительные меры из-за коронавируса 04:27
В Благовещенске пьяный водитель наставил пистолет на полицейского 04:26
Пленарное заседание парламента Якутии отменили из-за коронавируса 04:22
Трамп подписал закон о поддержке пострадавших от коронавируса граждан 04:17
Жительница Бурятии зарезала сына кухонным ножом 04:14
В Лондоне закроют 40 станций метро и сократят маршруты автобусов 04:07
В Приморье появились ложные объявления о продаже тестов на коронавирус 03:53
Жительница Приамурья пойдет под суд за фейк о коронавирусе 03:42
Первый случай заражения COVID-19 выявлен среди членов конгресса США 03:24
Парламент Новой Зеландии принял закон о легализации абортов 02:44
Австралийская Qantas отменила все международные рейсы 02:40
Посольство РФ занялось вопросом вывоза с Тенерифе российских туристов 02:21
Лайнер с российскими туристами на борту вылетел из Черногории в Москву 02:07
Трамп подписал закон о продукции военного назначения для борьбы с COVID-19 01:45
Орбита МКС будет снова скорректирована 01:09
У спикера сената Бразилии подтвердился коронавирус 00:55
Вашингтон ввел санкции в отношении пяти иранских ученых 00:35
На Украине число заразившихся коронавирусом выросло до 16 00:33
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Рассекречены материалы о выходе Алексея Леонова в открытый космос
Рассекречены материалы о выходе Алексея Леонова в открытый космос
ВОЗ назвала лекарство, которое можно принимать самостоятельно при COVID-19
ВОЗ назвала лекарство, которое можно принимать самостоятельно при COVID-19
Знак об установке камер фиксации нарушений появится в ПДД
Знак об установке камер фиксации нарушений появится в ПДД
19.03.2020 05:09
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Кадровый резерв

Дальний Восток ищет за рубежом новые источники рабочей силы
Текст: Ольга Журман (Владивосток )
Российская газета - Экономика Дальнего Востока № 59(8113)

Дефицит иностранных рабочих рук, возникший на Востоке России в связи с закрытием границ из-за коронавирусной инфекции, стал серьезной проблемой. Вице-премьер - полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев заявил даже о приостановке ряда проектов в макрорегионе.

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости
Где в 2020 году запретят работать мигрантам

Под иностранной рабочей силой в ДФО обычно понимают китайских граждан. Они, например, традиционно были заняты в строительстве и сельском хозяйстве. Сейчас бизнесмены находятся в стадии неопределенности: ждать открытия границы и нового потока рабсилы из КНР или консервировать проекты. По мнению главы Консультационного центра по вопросам миграции и межэтнических отношений Сергея Пушкарева, бизнес просто инертен в поисках новых потоков рабочих рук. Эксперт доказывает это на примере Приморского края.

Сергей Григорьевич, на Дальнем Востоке всегда не хватало своих трудовых ресурсов, а теперь еще возник и дефицит приезжей рабочей силы. Выход есть?

Сергей Пушкарев: Действительно, закрыть собственными силами такой дефицит мы не в силах. При этом надо помнить, что в Приморье он начал формироваться не только когда "вырвался на просторы" коронавирус. Еще раньше край вынужденно покинули около десяти тысяч рабочих из КНДР, что связано с санкциями против этой страны. Северокорейцы были самой дешевой рабочей силой, востребованной преимущественно при сооружении бюджетных объектов (в том числе коммунального хозяйства), в ремонте и строительстве жилых домов, а также в рыбопромышленном производстве. То есть в работах, на которые не соглашались китайцы.

Китайские трудовые ресурсы дорогие, привлекать их могут только компании, имеющие для этого хорошие средства. Мигрант из Поднебесной на зарплату ниже тысячи долларов США в месяц не соглашается. Как правило, китайский подрядчик сам рассчитывал количество сотрудников, их специализацию и сроки выполнения работ. В прошлом году в крае трудились 11 тысяч граждан КНР.

Так вот, возвращаюсь к вопросу: "Есть ли выход в условиях, когда корейцев вернуть пока нельзя, а граница с КНР закрыта?". Есть, и даже в двух вариантах. Надо приглашать граждан СНГ или Вьетнама.

Почему именно Вьетнама, а не Турции, например?

Сергей Пушкарев: Во-первых, Вьетнам ближе к нам. И во-вторых, сегодня специалисты из этой страны демонстрируют хороший профессиональный рост благодаря освоенным передовым технологиям на строительных объектах Японии, Республики Корея, Тайваня, в государствах Ближнего Востока. Во Вьетнаме отлажены квалификационный отбор соискателей в специальных центрах и последующее формирование бригад с руководителем, владеющим русским языком. Таким образом наши работодатели могут гарантированно получить профессиональных сотрудников. Есть еще трудоизбыточная Индия. В 2019 году в экономике того же Приморья был занят 331 индийский гражданин.

Но, видимо, объем рабочей силы из СНГ на рынке больше? Да и въезжают граждане этих стран на территорию России без виз.

Сергей Пушкарев: По статистике УМВД РФ по Приморскому краю, в прошлом году из стран ближнего зарубежья в регион прибыли 138069 человек (на15,7 процента больше, чем в 2018-м). Из них 77 процентов - граждане Узбекистана, девять десятых которых въехали в Российскую Федерацию с целью осуществления трудовой деятельности. Из стран - членов ЕАЭС, граждане которых пользуются такими же правами при трудоустройстве, как россияне, набирается 9065 человек. Так что у компаний есть выбор.

Фото: iStock
Нехватка ветеринаров в ДФО стала проблемой для сельского хозяйства

Беда в том, что наши работодатели не жаждут воспользоваться возможностью получать квалифицированных рабочих из ближнего зарубежья. Я думаю, они несколько расслабились из-за возможности свободного найма рабочей силы, в избытке самостоятельно въезжающей в Россию из этих стран.

Понимаю, о чем вы. Если можно и так набрать бригаду, пусть не профессиональных строителей, зачем платить за организованный ввоз специалистов…

Сергей Пушкарев: Безвизовики, как мы называем граждан СНГ, пишут в миграционной карте, что въезжают с целью осуществления трудовой деятельности. При этом патенты на работу в 2019-м получили лишь 19,7 из 95,6 тысячи прибывших граждан Узбекистана… Остальные, скорее всего, нелегально, без договора и за "серую" зарплату отработали где-то три месяца, уехали и въехали опять.

При всем этом рабочие из Узбекистана - довольно мощный трудовой потенциал, который вполне может возместить "понесенные потери". Между нашими странами с 2017 года существует межправительственное соглашение об оргнаборе, в соответствии с которым в Приморье реализуется проект президентского гранта. Его выполняет - организует приезд необходимых экономике края, а главное, подготовленных специалистов - группа компаний во главе с Фондом правовой поддержки миграционных процессов. Но делает это далеко не в том масштабе, в каком могла бы. Наши работодатели не хотят идти таким путем, у них и без того за забором стоит очередь мигрантов-непрофессионалов, согласных на любую оплату своего труда.

Возможность и условия участия институтов гражданского общества включены в основные принципы новой Концепции государственной миграционной политики. Но все это и дальше останется лишь принципами, пока не найдет отражения в соответствующих правовых актах и программах занятости. Сейчас любой чиновник опасается рекомендовать такой путь поиска рабочих рук, дабы не быть заподозренным в коррупции. Между тем профильные неправительственные организации готовы работать в формате государственно-общественного партнерства, такая форма сотрудничества тоже оговаривается в новой концепции государственной миграционной политики, но практически не работает.

Комментарий

Денис Дега, директор по развитию Фонда правовой поддержки миграционных процессов:

- Альтернативные источники рабочей силы для ДФО из дальнего зарубежья - это страны Юго-Восточной Азии, с которыми не закрыта граница, и некоторые среднеазиатские государства.

В ДФО из-за коронавируса столкнулись с дефицитом рабочей силы из Китая

Вьетнам - дальнее зарубежье, путь привлечения оттуда трудовых ресурсов чуть продолжительнее и сложнее, чем из стран Средней Азии (требуются наличие квот на рабочую силу и дополнительные согласования), но экономически оправдан. Интерес к нашим предложениям во Вьетнаме есть, мы подписали соглашения о совместных действиях по подбору специалистов с тремя вьетнамскими компаниями. Для рабочей силы из этой страны из-за коронавируса тоже оказался закрытым ряд государств. Сейчас мы вырабатываем ценовую политику в сфере занятости - привлекательную для вьетнамцев и приемлемую для заинтересованных российских работодателей.

Экономика Бизнес Крупные компании Экономика Отрасли Промышленность Экономика Недвижимость Жилая недвижимость В мире Восточная Азия Китай В мире Восточная Азия Северная Корея Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Приморский край

Главное сегодня

Распространение коронавируса COVID-19
Распространение коронавируса COVID-19
Путин призвал не верить фейкам по коронавирусу
Негосударственную пенсию можно получить на пять лет раньше
В Кремле изучат возможность переноса весеннего призыва
Музыканты Little Big одобрили отмену "Евровидения" из-за пандемии
Финансы
Финансы
Как вернуть навязанную банком страховку
Недвижимость
Недвижимость
Россиянам могут упростить получение субсидий по ЖКХ