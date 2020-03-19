Экс-министр Хабаровского края возглавила департамент в Минпросвещения

Бывший министр образования и науки Хабаровского края Алла Кузнецова назначена директором департамента государственной политики в сфере профессионального образования и опережающей подготовки кадров. Официальная информация опубликована на сайте Министерства просвещения РФ.

Ведомство курирует среднее и дополнительное профессиональное образование. Также департамент занимается проектом ранней профессиональной ориентации "Билет в будущее", организацией и проведением X международного чемпионата профессионального мастерства среди инвалидов и людей с ОВЗ "Абилимпикс" в 2021 году и чемпионатом Европы EuroSkills в 2022 году.

Алла Кузнецова окончила Хабаровский государственный педагогический институт, преподавала биологию в школе. С 2001 по 2013 год - ректор Хабаровского краевого института развития образования. С 2014 по 2020 год возглавляла минобрнауки региона. Имеет ученую степень доктора педагогических наук.