На Байкале спасли заблудившуюся нерпу

На Байкале туристы спасли заблудившуюся нерпу. Организатор путешествий Игорь Шрамко опубликовал на своей странице в Facebook видеокадры с млекопитающим.

Нерпу отдыхающие увидели во время тура по льду и, подумав, что она заблудилась, решили помочь ей. Они выдолбили лунку и "проводили" до нее животное. Нерпа быстро нырнула в нее и уплыла.

"Сегодня на льду встретили голосующую нерпу. Попросила помощи. Оказали помощь", - шутливо написал Шрамко.

Справка "РГ"

Байкальская нерпа - один из трех пресноводных видов тюленя в мире. Обитает в северной и средней частях озера. Питается непромысловой рыбой - голомянкой, байкальским бычком. Зимует на льду в логовищах под снегом на торосистых участках Байкала.