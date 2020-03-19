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19.03.2020 06:10
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

На Колыме наладят собственное производство масок из-за коронавируса

Текст: Юлия Гарднер

В Магадане запустят производство многоразовых марлевых масок для различных учреждений и местных жителей.

Сейчас на складах "Магаданфармации" находится около девяти тысяч квадратных метров марли. В начале апреля поступит еще 74 тысячи. Это позволит произвести более 400 тысяч многоразовых масок размером 12 на 20 сантиметров. После их стерилизуют и передадут учреждениям.

Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС
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В регионе с сегодняшнего дня действует режим повышенной готовности. Как и везде, отменены массовые мероприятия, школьники и студенты переходят на дистанционное обучение.

- Мы закупаем более 200 бесконтактных термометров, дополнительные аппараты искусственной вентиляции легких, - сообщил на заседании штаба по предотвращению угрозы распространения коронавируса Сергей Носов.

В ближайшее время на Колыму поступят мобильные тепловизоры, которые передадут больницам и аэропорту Магадана.

Напомним, сейчас на Колыме не зарегистрировано ни одного случая заболевания коронавирусной инфекцией.

Общество Здоровье Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Магаданская область Распространение коронавируса COVID-19

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