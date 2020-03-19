Минобрнауки России рекомендовало вузам из-за эпидемии коронавируса перейти на дистанционное обучение. Мгновенно сделать это невозможно: персонал уже должен владеть цифровыми технологами, позволяющими учить удаленно. Владивостокский государственный университет экономики и сервиса, где я являюсь советником ректора, начал осваивать новые форматы 15 лет назад. Трансформация для нас - принятие новой модели деятельности университета на основе внутреннего обновления, атмосферы творчества, понимания необходимости изменений и инноваций.

Преподаватели, говоря образно, должны сменить свой менторский "костюм": выйти из традиционных аудиторных классов и войти в виртуальные в новой роли интеллектуальных наставников, перейти от трансляции знаний к обучению на основе цифровой педагогики и применения информационных образовательных сред.

Технологически делиться контентом можно, используя файлообменники, электронную почту, мессенджеры. Но лучше всего подходит образовательная среда, не только способная доставлять учебный контент, но и предоставляющая возможность студентам и преподавателям коммуницировать друг с другом и между собой. Мы используем самую распространенную в университетах мира открытую среду MOODLE.

Все люди учатся по-разному: каждый в своем темпе, одни лучше воспринимают то, что слышат, другие - то, что читают, третьи - что видят. Образовательная среда позволяет объединить в учебном курсе все типы контента, изменив соотношение между работой в аудитории и в виртуальном классе, перейдя на смешанное обучение.

Виртуализация обучения выгодна экономически: в несколько раз снизилось количество потребляемой электроэнергии, уменьшились и другие затраты

Мы договорились уходить от лекций, во время которых преподаватель из года в год пересказывают свои или чужие учебники. Он должен уметь создать правильный, с педагогической точки зрения, контент, структурировать его, расставить акценты, чтобы студенты были не пассивными слушателями, а активными участниками образовательного процесса. Мы знаем, что современные студенты лучше учатся в группах, наблюдая друг за другом, прислушиваясь к советам педагогов, значит, интерактивную часть - семинары и практики - нужно оставить.

Все это было невозможно, если бы в свое время мы не занялись виртуализацией. Сейчас у нас около двух тысяч терминалов, так называемых "нулевых" клиентов, которые используют мощности серверов, и студенты могут подключиться к сервисам университетского вычислительного "облака" из любой точки мира. Помимо прочего, это выгодно экономически - в компьютерном центре работали 30 человек, сейчас четыре, в несколько раз снизилось количество потребляемой электро­энергии, а также затраты на лицензирование программного обеспечения.

Нынешняя ситуация покажет, насколько мы готовы к применению виртуализации в обу­чении, к которой идет весь прогрессивный мир. Идет, не зная точного ответа, что будет в этой сфере через 5-10 лет. Уже ясно - роль преподавателя изменится, но останется ли он человеком? В одном из университетов США консультирование по предмету на курсе юриспруденции вел чат-бот, и к концу семестра студенты не поняли, что общались с роботом. И если окажется, что учить человека чему-либо эффективнее и быстрее сможет искусственный интеллект, то, возможно, и преподавать будут небелковые педагоги.