Первое дело о распространении фейков о коронавирусе отправлено в суд

Новости

В Сирии двое турецких военных погибли при нападении боевиков 22:18
У игроков ПБК "Локомотив-Кубань" не обнаружили коронавирус 21:55
Растущая нефть поддержала рубль 21:51
Заболевшим коронавирусом в Казани французом оказался волейболист "Зенита" 21:38
Сербия закрывает границы из-за COVID-19 21:26
Спикер Госдумы привлек средства для реконструкции стадиона в Саратове 21:23
СМИ: Защитник "Оттавы" Зайцев стал первым заболевшим коронавирусом в НХЛ 21:19
Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение по делу историка Соколова 21:00
Авиакомпания "Россия" перестала летать на Шри-Ланку 20:55
Число заболевших коронавирусом в Подмосковье выросло до 17 20:50
Италия обогнала Китай по числу умерших от коронавируса 20:41
На Украине врачи сбежали от мужчины с жалобой на коронавирус 20:40
Экс-судью Анапы осудят за взятку в 64 миллиона рублей 20:35
Москва сделает все необходимое для возвращения граждан Беларуси домой 20:27
Афон закрывает въезд для паломников из-за короновируса 20:26
Липчанку уличили в распространении фейков о коронавирусе 20:02
Московская консерватория проведет фестиваль онлайн-концертов 19:58
В горах Сочи из-за COVID-19 выросло число русских туристов 19:45
СМИ: США не спешат выплачивать долги ВОЗ, несмотря на пандемию COVID-19 19:40
Еще четверо заболевших коронавирусом выписаны из больницы в Москве 19:26
ФАС призвала граждан прекратить ажиотажно скупать продукты 19:25
Медики сообщили сроки появления вакцины от коронавируса 19:11
Российский телеканал расскажет о победе над фашизмом всей Европе 19:07
Медицинские маски из Украины в Румынию доставляют контрабандисты-водолазы 19:06
Из-за коронавируса болгары высадили англичан из самолета 19:04
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Рассекречены материалы о выходе Алексея Леонова в открытый космос
Рассекречены материалы о выходе Алексея Леонова в открытый космос
Роспотребнадзор разъяснил россиянам правила карантина
Роспотребнадзор разъяснил россиянам правила карантина
Когда узаконят совмещение работы в офисе и из дома
Когда узаконят совмещение работы в офисе и из дома
19.03.2020 22:30
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Дама бита

Первое дело о распространении фейков о коронавирусе отправлено в суд
Текст: Наталья Козлова (Москва) , Александр Ярошенко (Амурская область)
Российская газета - Федеральный выпуск № 60(8114)
В четверг стало известно, что жительница города Свободного Амурской области предстанет перед судом за распространение ложной информации о коронавирусе.
Фото: Jane Barlow/WPA Pool/Getty Images Фото: Jane Barlow/WPA Pool/Getty Images
Фото: Jane Barlow/WPA Pool/Getty Images

Как выяснил корреспондент "РГ", дама поведала, что у двух иностранных строителей Свободненского газоперерабатывающего завода обнаружили коронавирус.

Фото: Сергей Николаев/РГ
Липчанку уличили в распространении фейков о коронавирусе

Нарушительницей оказалась местная знаменитость. Дама занимается бизнесом. А в свободное от него время играет в местном самодеятельном театре.

Она наговорила звуковое сообщение о том, что у приехавших на строительство завода опасная инфекция, и отправила его в одну из групп соцсетей. Артистку долго искать не пришлось, ее сразу узнали по голосу.Спецслужбы оперативно разобрались, откуда пошла информация, рассказал "РГ" источник в Свободном. В управлении Роспотребнадзора по области заверили, что ситуация стабильна. Подтвержденных случаев коронавируса нет.

Роскомнадзор объявил, что готов к жестким мерам к СМИ и интернет-ресурсам, которые будут распространять вранье о заболевании, вплоть до блокировки и отзыва лицензии.

Компетентно

Алексей Куприянов, почетный адвокат России:

Настало время для активирования уже ровно год "спящих" частей 9-11 статьи 13.15 КоАП РФ. Бесчисленные фейки-пугалки порождают в обществе неуверенность в завтрашнем дне. И люди паникуют, принимая льющуюся на них негативную информацию за чистую монету. И это совсем не безобидно.

Простые граждане за распространение "заведомо недостоверной общественно значимой информации под видом достоверных сообщений, создавшей угрозу причинения вреда..." заплатят штраф от 30 до 100 тысяч рублей с конфискацией компьютеров, роутеров, письменных столов, кресел и прочих предметов, использовавшихся при совершении правонарушения. Теоретически дело может дойти и до конфискации собственных помещений.

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости
Медики сообщили сроки появления вакцины от коронавируса

Если ложное сообщение вызвало реальный вред либо совершено повторно, то штраф для гражданина возрастает до 300 тысяч рублей с конфискацией. И возникает обязанность полного возмещения причиненного вреда. Если же вред причинен здоровью человека или повлек его смерть, то штраф возрастает до 400 тысяч рублей с возмещением вреда.

При этом есть существенное ограничение. Штрафы налагаются только тогда, когда в действиях распространителя фейков нет состава какого-либо уголовного преступления. Если таковой обнаружится, то преступник штрафом не отделается, получит на всю жизнь в анкету упоминание о судимости и может лишиться свободы.

Все это относится не только к сочинителям фейков, но и к тем, кто пересылает заведомо недостоверные сведения другим, распространяя и тиражируя ложь, вызывая панику, вредя окружающим.

Юридические лица и их сотрудники отвечают за фейки еще значительнее - до полутора миллионов рублей. Прохождение административных процессов о распространении фейковых новостей находится под контролем прокуроров.

Происшествия Правосудие Охрана порядка Власть Право Административное право Правительство Минкомсвязь Роскомнадзор Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Амурская область Распространение коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Распространение коронавируса COVID-19
Распространение коронавируса COVID-19
Силуанов рассказал о запасе прочности бюджета
На всей территории РФ введен режим повышенной готовности из-за COVID-19
МИД призвал Киев отказаться от "марша на Крым"
Собянин подписал указ о переходе колледжей Москвы на карантин
ФСБ разоблачила группу подпольных оружейников из 16 регионов России
Как Россия начала борьбу с терроризмом 15 лет назад