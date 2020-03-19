Первое дело о распространении фейков о коронавирусе отправлено в суд

В четверг стало известно, что жительница города Свободного Амурской области предстанет перед судом за распространение ложной информации о коронавирусе.

Как выяснил корреспондент "РГ", дама поведала, что у двух иностранных строителей Свободненского газоперерабатывающего завода обнаружили коронавирус.

Нарушительницей оказалась местная знаменитость. Дама занимается бизнесом. А в свободное от него время играет в местном самодеятельном театре.

Она наговорила звуковое сообщение о том, что у приехавших на строительство завода опасная инфекция, и отправила его в одну из групп соцсетей. Артистку долго искать не пришлось, ее сразу узнали по голосу.Спецслужбы оперативно разобрались, откуда пошла информация, рассказал "РГ" источник в Свободном. В управлении Роспотребнадзора по области заверили, что ситуация стабильна. Подтвержденных случаев коронавируса нет.

Роскомнадзор объявил, что готов к жестким мерам к СМИ и интернет-ресурсам, которые будут распространять вранье о заболевании, вплоть до блокировки и отзыва лицензии.

Компетентно

Алексей Куприянов, почетный адвокат России:

Настало время для активирования уже ровно год "спящих" частей 9-11 статьи 13.15 КоАП РФ. Бесчисленные фейки-пугалки порождают в обществе неуверенность в завтрашнем дне. И люди паникуют, принимая льющуюся на них негативную информацию за чистую монету. И это совсем не безобидно.

Простые граждане за распространение "заведомо недостоверной общественно значимой информации под видом достоверных сообщений, создавшей угрозу причинения вреда..." заплатят штраф от 30 до 100 тысяч рублей с конфискацией компьютеров, роутеров, письменных столов, кресел и прочих предметов, использовавшихся при совершении правонарушения. Теоретически дело может дойти и до конфискации собственных помещений.

Если ложное сообщение вызвало реальный вред либо совершено повторно, то штраф для гражданина возрастает до 300 тысяч рублей с конфискацией. И возникает обязанность полного возмещения причиненного вреда. Если же вред причинен здоровью человека или повлек его смерть, то штраф возрастает до 400 тысяч рублей с возмещением вреда.

При этом есть существенное ограничение. Штрафы налагаются только тогда, когда в действиях распространителя фейков нет состава какого-либо уголовного преступления. Если таковой обнаружится, то преступник штрафом не отделается, получит на всю жизнь в анкету упоминание о судимости и может лишиться свободы.

Все это относится не только к сочинителям фейков, но и к тем, кто пересылает заведомо недостоверные сведения другим, распространяя и тиражируя ложь, вызывая панику, вредя окружающим.

Юридические лица и их сотрудники отвечают за фейки еще значительнее - до полутора миллионов рублей. Прохождение административных процессов о распространении фейковых новостей находится под контролем прокуроров.