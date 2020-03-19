Пленарное заседание парламента Якутии отменили из-за коронавируса

Пленарное заседание парламента Якутии, запланированное на 25 марта, отменено из соображений безопасности в связи с угрозой распространения коронавируса.

Как сообщила пресс-служба Госсобрания РС(Я), соответствующее распоряжение подписал спикер Петр Гоголев.

Ранее в региональном парламенте были отменены либо переведены в дистанционный формат все мероприятия с числом участников более 50 человек. Ограничено проведение парламентских слушаний, круглых столов, правительственных часов и иных мероприятий. Введен мораторий на командировки за пределы России, отменены личные приемы граждан. В здании введен "масочный" режим, и проход в него ограничен.

Фактический перевод работы регионального парламента на удаленный формат и частичная приостановка его деятельности вызваны не только общей ситуацией, но и тем, что два депутата контактировали с человеком, первичные анализы которого дали положительный результат на коронавирус. Пробы направлены на перепроверку в лабораторию Новосибирска, результаты ожидаются в четверг.